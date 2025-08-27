Garvin Clarke, la guinda para el Caja 87

El Caja 87 da por cerrada su plantilla para afrontar su segunda campaña en la Segunda FEB, una temporada cargada de ilusión en la que aspira a consolidarse como equipo de referencia en Sevilla. Con la llegada de Garvin Richard Clarke, el conjunto cajista pone el broche a su mercado estival.

Garvin Richard Clarke (nacido el 15 de septiembre de 2001 en Euclid, Ohio, Estados Unidos, aunque con pasaporte bahameño) se ha convertido en el refuerzo más reciente del conjunto dirigido por Eloy Ramírez. El combo de 1,83 metros llega a la disciplina cajista tras haber competido la pasada temporada con L’Horta Godella y tras defender los colores de la selección de Bahamas en el FIBA AmeriCup celebrado en Nicaragua. Un torneo que acabó pronto para él debido a que su país cayó eliminado en la fase de grupos tras tres derrotas. Sus números fueron de 5 puntos, 3 rebotes y 3,3 asistencias por encuentro.

Su formación baloncestística comenzó en su ciudad natal, en el Euclid High School, donde atrajo la atención de varios programas universitarios. Finalmente, no tuvo que alejarse demasiado de casa, ya que fue reclutado por el College de Akron, cuna de figuras tan reconocidas como LeBron James y Steph Curry, donde desarrolló toda su etapa universitaria.

Después de un sólido recorrido con los Akron Zips, Clarke dio el salto al baloncesto europeo firmando por L’Horta Godella, donde se consolidó como uno de los jugadores más destacados del conjunto valenciano. Finalizada su experiencia en la Huerta Norte y tras su participación internacional con Bahamas, el base-escolta desembarca ahora en Sevilla para unirse al proyecto verdirrojo. Los números en el equipo valenciano fueron de una media de 10,2 puntos, un 42,1% de tiros de campo, 2,6 rebotes y 3,5 asistencias por encuentro.