La efectividad inmediata de 'Goku' Aubameyang

El gabonés Pierre-Emerick Aubameyang ha caído de pie en Barcelona. Su carácter, su dominio perfecto del castellano y del estilo de juego impuesto por Xavi Hernández lo han convertido en uno de los mejores fichajes de invierno (y de la temporada) de Laporta. El delantero africano, que llegó el pasado mes de enero tras llegar libre al no contar en el Arsenal, anotó un doblete y dio una asistencia en la victoria 0-4 de su equipo ante el Real Madrid. El gabonés ha atribuido su rendimiento inmediato en el Barça al sistema de juego de Xavi: "es más fácil al jugar con los azulgrana". El jugador ya lleva 9 goles en 11 partidos.

El gabonés se está reivindicando y sigue fiel a sus orígenes dedicando su victoria a sus abuelos: "Tenía muchas ganas de hacer las cosas bien como estoy haciendo ahora; es más fácil cuando estás en un equipo que juega así. Le dedico este partido a mis abuelos, que ya no están aquí", aseguró tras el partido en Movistar+.

Su carácter le llevó tras el partido a confiar en la lucha e ir a por todas en el intento difícil de conseguir la Liga. "Sabemos que va a ser difícil, pero teníamos confianza en nuestro juego y hemos hecho todo para ganar este partido; esta es la mentalidad que necesitamos para ganar partidos. Es algo bueno para todo el equipo. Hay que seguir así y vamos a luchar hasta el final”.

"Muy contento por la victoria. Es un gran día para el quipo. Venir aquí (Santiago Bernabéu) no es fácil y hemos ganado. Va a ser difícil luchar por el título porque tienen muchos puntos arriba, pero lo más importante es seguir así".

Sus volteretas características ya las ha realizado nueve veces desde enero, pero ha recuperado otros de sus fetiches en las celebraciones: su homenaje a héroes y personajes de series y películas que le han marcado.

Si ya en el Borussia y el Arsenal se puso la careta de Spiderman, Batman o Black Panther, en el partido ante el Real Madrid tomó una bola mágica del universo Dragon Ball, se puso dos dedos en la frente emulando a Goku con su shunkanido, una técnica que Kakarot utilizaba en el anime para teletransportarse.

Aubameyang lanzó un tuit advirtiendo que viajaba desde el futuro para anunciar que habían ganado el partido por 0-4.

