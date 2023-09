El golazo del hijo de Reyes con la selección sub 17

José Antonio Reyes es una figura que siempre permanecerá indeleble en la mente de todos los sevillistas. El ex futbolista utrerano hubiera cumplido este mes de septiembre 40 años de no haber sido por su desgraciado fallecimiento en un accidente de tráfico camino de su localidad natal de Utrera. Su hijo, José Antonio Reyes también de nombre futbolístico y López de segundo apellido, sigue sus pasos y ya es un habitual en la selección española sub 17.

Al contrario que su padre, Reyes se maneja más con la pierna derecha que con la izquierda y este martes conseguía un verdadero golazo en un partido amistoso disputado por el equipo nacional de la categoría en el Pinatar Arena contra Inglaterra.

España cayó derrotada por 1-4 frente al potente combinado inglés, pero en el minuto 61 y con 0-3 ya en el marcador llegó la excelente jugada de Reyes con un control, un par de regates y un verdadero trallazo desde la frontal del área que se coló por la escuadra de la portería inglesa.

No sirvió para mucho, ya que la goleada se consumó por el resultado final de 1-4, pero sí quedó el detalle para demostrar la calidad de Reyes, que sigue perteneciendo al Real Madrid en la actualidad.

La alineación de España fue la siguiente: Diego Díaz, Ariel, Mario Rivas (Óscar, 46'), Carlos, Sangaré (Romeo, 67'), Dani Ávila (Menéndez, 46'), Pascu (Diego, 46'), Reyes (Joselillo, 63'), Vinatea (Arnu, 63'), Corralejo (Víctor, 46'), Diallo (Rey, 63').

En la convocatoria de esta selección española sub 17 están los béticos Iván Corralejo, que fue titular y fue sustituido en el descanso, y Miguel Cuevas.