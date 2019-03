Una goleada por la salvación

El Sevilla Femenino saldó con una goleada su final por la permanencia. No podía ser de otra forma. El equipo de Cristian Toro tenía que ganar al Madrid CFF para continuar con vida en la Liga Iberdrola y el resultado no pudo ser mejor: 3-0, la victoria en el goal average particular una renta con el descenso que se amplía ahora hasta los cuatro puntos. Precisamente el cuadro capitalino marca esa frontera, por lo que en caso de igualdad de puntos, las hispalenses saldrían victoriosas. Porque en este tramo final de temporada hay que andar prácticamente con la calculadora en la mano, todos los detalles cuentan.

La victoria sevillista cobra más importancia, si cabe, después de cómo evolucionó la jornada. El Málaga, colista, sorprendió al Fundación Albacete para comprimir más la zona baja del a clasificación y quebrar así su dinámica de 15 partidos sin vencer. Tras este triunfo costasoleño, hasta seis equipos están en un margen de seis puntos y destinados a pelear por la salvación en los últimos cuatro partidos.

Respecto al duelo, el dominio cayó del bando local durante la primera parte. Y con ello, las principales ocasiones. A los nueve minutos, Karen Araya intentó sorprender con un disparo lejano. Más tarde lo intentaron Jenifer Morilla y Olga Carmona, protagonizando ésta última la ocasión más peligrosa de los primeros compases de partido.

Antes de la media hora de partido, las sevillistas encontrarían el premio del gol. Fue Jenifer Morilla la que adelantó a su equipo después de rematar de forma brillante un saque de esquina botado por Karen Araya. Pero la atacante coriana siguió insistiendo y pudo ampliar la ventaja sevillista antes del descanso.

La segunda mitad comenzó como acabó la primera: con un Sevilla arrollador. Toni Payne protagonizó el primer acercamiento peligroso, aunque Paola acertó a detener a la norteamericana cuando tenía todo de cara para hacer el segundo tanto de su equipo. Y el gol llegó con Jenifer Morilla, de nuevo, como protagonista pocos minutos antes de la hora de partido.

Con el partido aparentemente controlado, comenzó el baile de jugadoras. Y entre los cambios que realizó Cristian Toro, dio entrada a Karpova, que suplió a Jeni Morilla entre los aplausos del público que se dio cita en las gradas del campo Jesús Navas. Pero la atacante rusa no tuvo su mejor actuación y apenas estuvo tres minutos sobre el césped. Vio una cartulina roja directa después de una acción con Paola, guardameta madridista, que tuvo que ser sacada en camilla y sustituida por Natalia. Faltaban unos 15 minutos para el final del partido y el escenario cambiaba. Había que ver cómo las actrices se adaptaban a esta variación.

Pero las sevillistas supieron reaccionar. Y, a pesar de la inferioridad numérica, continuaron protagonizando las principales acciones de peligro. Tal es así, que incluso Nagore Calderón logró poner el tercer y último tanto en el marcador después de batir a Natalia en el tiempo añadido y dar tres vitales puntos a las suyas.

FICHA TÉCNICA

Sevilla Femenino: Noelia Ramos; Marta, Maite, Pancha Lara, Amparo, Toni Payne, Alicia (Nagore, 58’), Karen Araya, Olga (Ana Franco, 79’), Raquel Pinel (Isadora Gehlen, 84’) y Jenifer Morilla (Karpova, 70’).

Madrid CFF: Paola (Natalia, 75’); Lucía, Ana, Alejandra Bernabé, Yasmín, Alexandra López, Analu (Laura Fernández, 70’), Laurita, Silvia (Laura del Río, 64’), Estela y Laura Ortega (Beckmann, 46’).

Goles: 1-0 (29’) Jenifer Morilla. 2-0 (56’) Jenifer Morilla. 3-0 (92’) Nagore.

Árbitro: Fernández Ceferino (asturiana). Expulsó a Karpova con roja directa (74’). Amonestó a Amparo, Laurita y a Ana Franco.