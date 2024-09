Gomáriz: "El Caja 87 era una idea hace sólo un mes y hoy es una realidad"

Sevilla/Apenas dos meses después de su nacimiento oficial, el Caja 87 encara su recta final de la preparación cara a un ilusionante curso en Segunda FEB, la LEB Plata de toda la vida, con el objetivo de asentar un proyecto joven que ha arrancado de cero y que se encontrará por el camino muchos obstáculos que tendrá que ir salvando. El peaje de la bisoñez.

Lo tiene claro su técnico, Rafa Gomáriz, que pone el acento en la dureza de la competición, aunque afronta el reto, él y toda la plantilla, con ganas y ambición para no renunciar a nada. Y eso no lo cambia la derrota en el amistoso con el Córdoba Club Baloncesto (64-84) el pasado fin de semana, pues al conjunto sevillano le faltan todavía un par de piezas importantes por llegar (el interior Ken Issanza Baoko y otro fichaje nuevo) en cuanto se arregle la tramitación de papeles, “sobre todo el tema del visado, que es un poco lo más complicado pero que está en visos de solución porque ya tenemos el visto bueno de subdelegación del Gobierno”, explicó el entrenador.

Problemas lógicos de empezar de la nada y tarde, pero nada que con mucho trabajo no se solucione: “Arrancar un proyecto que es nuevo no es nada fácil, aunque no fue difícil unirme a él porque en el momento que me senté con los hermanos Crespo fue muy sencillo, porque ellos tienen claro que es lo que quieren y que es lo que necesitaban. Por mi experiencia yo tampoco iba a embarcarme en cualquier cosa que no fuera algo serio”, explicó el cordobés, que añadió: “Ellos tienen muy claro a dónde quieren llegar y cómo quieren hacerlo. Quieren que este sea un equipo para toda la ciudad; no quieren divisiones, no quieren que la gente entienda que esto va en contra de nadie, sino todo lo contrario, vamos a venir a sumar, a aportar nuestro granito de arena a hacer que Sevilla, una ciudad muy futbolera, también se hable de baloncesto”.

En este sentido Gomáriz espera que “la gente se identifique” con su equipo con un grupo de jugadores “que se partirá la cara por este club”, con el objetivo de hacer disfrutar a una afición, que ya va por más de 1.500 abonados en apenas un mes, y “por qué no soñar con meternos en el play off”. “No sé si ganaremos mucho o perderemos, lo que sí sé es que los jugadores se van a matar por la ciudad y por el equipo y que la gente que venga aquí se va a divertir. Es un grupo de chicos muy solidario y jugaremos con un nivel de intensidad y de ritmo muy alto. No los vamos a defraudar en cuanto a esa capacidad de trabajo y de sacrificio, porque es una responsabilidad que el primer año ya haya cerca de 2.000 abonados”, insistió, un número que es “una presión añadida”, pero una “bendita presión” que demuestra que “Sevilla quería más baloncesto”. ¿Más baloncesto? “Al menos una cosa diferente, recuperar la mejor esencia que emanaba del Caja San Fernando. Yo creo que se recupera esa idiosincrasia, esa filosofía de años atrás".

La Segunda FEB, explicó, es quizás “la quinta o sexta liga europea”. “El nivel técnico es muy alto y la gran diferencia con Primera FEB es el nivel físico, de los interiores sobre todo, pero por talento en los puestos exteriores no hay grandes diferencias y muchos jugadores pasan de una competición a otro sin problemas”, expuso Gomáriz, quien destacó la buena sintonía entre los tres conjuntos que usan el pabellón San Pablo . “Nosotros coincidimos sobre todo con el Baloncesto Sevilla Femenino, pero también es todo muy sencillo con la gente del Betis. Yo he estado en ese club cuatro años y todos somos amigos y nos ayudamos. Tenemos una relación fantástica, para nosotros son amigos y todo es muy sencillo y hablamos de baloncesto. Yo creo que las buenas personas al final se entienden cuando hay buena voluntad. El mundo del baloncesto es más fácil”.

Y es que el técnico insistió en la idea de que el Caja87 viene “a sumar, no a dividir”, aun reconociendo una realidad palpable: “Mucha gente se ha abonado a los dos equipos masculinos de la ciudad, aunque también hay muchos han llegado a nosotros porque es verdad que mucha gente se quedó huérfana de baloncesto cuando llegó el Betis. A partir de ahí no me gusta hacer comparaciones con el mundo fútbol, porque el mundo fútbol es un mundo que ni yo entiendo, ni conozco ni controlo y no me gusta hacer comparaciones. Yo lo único que si te digo es que el baloncesto si algo tienes que un mundo diferente. No se trata de Sevilla o Betis, sólo hablamos de baloncesto y aquí habrá un magnífico ejemplo de cohabitación entre tres clubes”.

Rafa Gomáriz se dirige a sus jugadores durante un entrenamiento. / M.G.

De nuevo hablando sobre el tema deportivo. Gomáriz recordó las dificultades a la hora de entrar en el mercado, pero se mostró satisfecho con la confección de la plantilla. “Nosotros tenemos confirmación de que sale el proyecto de en Segunda FEB a finales del mes de julio, a mí me contactan poco después y mientras otros tienen dos meses y medio o tres para poder hacer el equipo nosotros hemos tenido tres semanas. Hemos fichado lo que queríamos, pero también lo que había en el mercado, porque hemos llegado tarde, por ejemplo, con algunos jugadores de Sevilla”, explicó el entrenador cajista, consciente de que su equipo “tiene que ganarse el respeto de todo el mundo en la pista”. “Es un año muy difícil y confeccionar la plantilla con tan poco tiempo y yendo a un mercado que prácticamente está agotado, es complicado, pero aun así hay una plantilla que para mí es de garantía. Yo creo que hemos hecho apuestas por dos o tres jugadores que van a hacer disfrutar a la gente”.

Así, para Gomáriz la clave ha sido fichar a jugadores “con hambre”. “Algo importante era fichar a gente con experiencia en la categoría, pero queríamos a hombres por encima de nombres, jugadores con ambición. Tendremos nuestras virtudes y defectos como cualquier otro equipo, pero sobre queríamos a chicos con hambre de venir aquí y matarse todos los días para mejorar su nivel de juego individua y que desde ahí el club pueda crecer. Todo eso hace un mes sólo era una idea de varias personas y ahora es una realidad. Es uno de los proyectos que más emociona encabezar”.