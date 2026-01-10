Un gran esfuerzo colectivo del Cajasol Real Ciencias que no tuvo recompensa en el marcador (39-49)

El Cajasol Real Ciencias cayó derrotado en la tarde del sábado en el Juan Arenas por 39-49 ante el Liceo Francés. Partido marcado por el alto ritmo, la alternancia en el marcador y una gran producción ofensiva por parte de ambos conjuntos. Pese al esfuerzo y a la capacidad de reacción mostrada en la segunda parte, los sevillanos pagaron caro determinados errores defensivos y la efectividad visitante en los momentos clave.

El choque arrancó con mucha intensidad y con dos equipos dispuestos a proponer. El Cajasol Real Ciencias golpeó primero, en el 5' Tomás Lamboglia convirtió en 3 puntos la indisciplina madrileña. Pero los liceístas propusieron un partido abierto, con un ritmo alto, aprovechando su velocidad en los tres cuartos que castigó a la defensa sevillana y lograron sacar rédito de su mayor acierto, explotando los espacios tras ruptura y castigando cada desajuste defensivo. En el 15' ensayo de Destre que transformó Arias, en el 23' puntapié de castigo de Arias, en el 26' ensayo de Talemaisuva que transformó Arias, en el 31' puntapié de castigo de Arias y en el 35' nuevo ensayo de Talemaisuva. Acortó diferencias en el 38' el ensayo de Ignacio Moreno que transformó Tomy Lamboglia. Pero en el 40' aún volvería a posar una vez más Talemaisuva, estableciendo el 10-30 con el que se llegó al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el Cajasol Real Ciencias, liderado por Tany Bay, salió a por la remontada. Con mayor orden y precisión, marcando un ritmo vibrante, llegaron los ensayos de Jaime Camarero (41'), transformado por Tomy Lamboglia, Ignacio Moreno (43'), Talla Samb (48'), transformado por Tomy Lamboglia, y Tany Bay (55'), transformado por Tomy Lamboglia. La grada empujó en un tramo final emocionante, en el que los sevillanos recortaron distancias, llegaron a igualar el marcador y soñaron con una remontada que finalmente no pudo completarse.

En los últimos compases, la mayor eficacia visitante y su capacidad para cerrar el partido con puntos en momentos decisivos, el acierto de Arias transformando en puntos las indisciplinas sevillanas y el ensayo de Bardon terminó inclinando la balanza. El 39-49 final deja un sabor amargo para los científicos, que firmaron una notable actuación ofensiva en la segunda mitad, pero volvieron a ver cómo los errores propios y la falta de contundencia defensiva en determinadas fases resultaron determinantes.

Al término del partido, el entrenador del Cajasol Real Ciencias, Tomás Carrió, analizaba el encuentro. "Empezamos bien con posesión y terreno, pero nos fuimos con pocos puntos. Ellos plantearon el partido de ida y vuelta que les convenía, se hicieron fuertes, marcaron y se fueron arriba en el primer tiempo. En el segundo tiempo reaccionamos bien, tuvimos buen volumen de juego, marcamos muchos puntos, pero en los últimos quince ellos estuvieron más fríos, con mayor claridad de lo que querían. Nosotros cometimos algún error que les dio a ellos la diferencia. Hay que seguir incidiendo en las cosas que mejorar para transformar este tipo de partidos en resultados positivos en las próximas jornadas".