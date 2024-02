Carlos Garach eleva a cinco los nadadores andaluces con plaza en París 2024

El nadador granadino Carlos Garach (Churriana), con sólo 19 años de edad, logró de manera brillante el billete a los Juegos Olímpicos de París. El deportista nazarí lo consiguió al hacer la mínima olímpica en las series del 800 libres de los Mundiales de Doha.

Con Garach son cinco los deportistas andaluces acuáticos clasificados, tras conseguirlo anteriormente el sevillano Miguel de Toro (waterpolo, ya clasificado para las semifinales del Mundial con la selección española), las también hispalenses Alisa Ozhogina y Marina García (segundo puesto en el Mundial por equipos de natación artística, ejercicio técnico) y la malagueña María de Valdés (aguas abiertas, al conquistar la plata mundial en la prueba de los 10 kilómetros).

El nadador que entrena Xavi Casademont obtuvo una marca de 7.50.56 minutos en las eliminatorias del 800 libres, por lo que hizo la mínima olímpica con un margen de 1.09 segundos. La mínima olímpica está fijada en 7.51.65. Garach batió también su propio récord andaluz absoluto, que tenía en 7.50.68 desde el 2023, por lo que en este caso lo rebajó por 12 centésimas.

Garach, que fue decimoquinto y no pudo meterse en la final, firmó marca personal. Es la cuarta de un español para París en la piscina, porque Hugo González ya se había asegurado en el pasado Mundial las de 200 espalda y 200 estilos.

"Estoy muy contento, han sido muchos meses, muchos años preparando esto y que por fin pueda decir que estoy clasificado para los Juegos, es que la verdad es que siento mucha emoción, me ha costado mucho", aseguró el granadino. Comentó que había sido una carrera muy dura, en la que firmó marca personal. "Así que chapeau. Se me queda el mal sabor de boca porque he intentado meterme en la final del 800, sé que era difícil, pero tenía posibilidades. Bueno ahora a descansar y hacerlo lo mejor posible en el 1500 e intentar hacer mínima para los Juegos y porqué no meterme en la final", afirmó.

Garach se convertirá en el primer nadador olímpico de la historia de la natación granadina. El jovencísimo nadador ha hecho realidad su sueño y el del club Churriana, una entidad con más de 25 años de historia que ha trabajado muchos con la cantera hasta formar a todo un nadador olímpico.

Quien sí consiguió el pase a la semifinal de los 200 mariposa fue Arbidel González en los 200 mariposa. Fue undécimo en las semifinales con 1:57.20 y espera conseguir la mínima olímpica durante las semifinales de esta tarde. "Era mi primera competición del año, con la puesta a punto, un martes por la mañana, un Mundial... Había que hacerlo un poco más tranquilo que el año pasado para atacar esta final. A ver si la mínima puede salir esta tarde, a ver si sale, pero el primer objetivo está cumplido, veremos qué pasa", dijo.

La junior María Daza, en su estreno en los 200 libre, bajó casi dos segundos su marca en el doble hectómetro (2:00.48), ya que venía con 2:02.18, aunque no le valió para progresar y fue vigésimo quinta en el total. "Estoy muy contenta, todavía no me lo creo, me he sentido muy bien nadando, muy fluida. Era una serie muy rápida, iba en la calle 3, me he visto bien. Era mi primera prueba y me he quitado un peso de encima, ahora a por el 50 y el 100 libre, donde me siento más segura", insistió.