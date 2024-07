Jaime Canalejo y Javier García, el sueño de una medalla olímpica en París

Sevilla/Javier García dio sus primeras paladas de remo en el año 2004, un deporte que practicaban su padre y su tío. El sevillano, que estudió en la Universidad Pablo Olavide, cuenta con importantes reconocimientos, como la medalla en la Copa del Mundo en 2015. Tras once años remando juntos, el andaluz y su compañero, Jaime Canalejo, están preparados para competir en París y alcanzar un puesto en el pódium.

Pregunta.–¿Qué siente Javier García al haber ganado medallas históricas para el remo masculino español en modalidades europeas?

Respuesta.–Pues, hombre, para nosotros la verdad que es una satisfacción porque al final en nuestro deporte no hay muchas medallas y bueno, haber conseguido todas las medallas que hemos conseguido durante una competición europea o mundial y tal, pues nos llena de orgullo, tanto a Jaime como a mí.

P.–¿Cómo se prepara mental y físicamente?

R.–Mentalmente hacemos mucho trabajo. También de visualización a la hora de hacer una competición. Y luego, el trabajo físico que hacemos... Entrenamos mucho, seis días a la semana, [entrenamientos] que son bastante duros y largos. Pero yo creo que también esa exigencia física que tenemos en los entrenamientos, después en la regata lo notamos mucho. Por eso, yo creo que también alcanzamos el nivel que tenemos a la hora de competir.

P.–¿Cuál ha sido el momento más memorable de su carrera hasta ahora?

R.–Yo destacaría dos. Uno, el diploma olímpico que conseguimos en Tokio y otro, la medalla de plaza en el Campeonato del Mundo del año 2022.

P.–¿Quiénes han sido sus mayores apoyos?

R.–Mi familia, ellos son los que siempre están ahí conmigo, tanto en competición como en entrenamiento. Son para mí el pilar fundamental.

Jaime Canalejo y Javier García en el Campeonato Europeo de Remo de 2023 / M.G.

P.–¿Qué significó para usted y su equipo conseguir una plaza en los Juegos Olímpicos de París?

R.–Al final, el objetivo de cualquier deportista es representar a su país en los Juegos Olímpicos y para nosotros es el objetivo que veníamos buscando desde hace ya muchos años. Lo conseguimos en Tokio y ahora lo hemos conseguido por segunda vez.

P.–¿Cuáles son las expectativas de cara a los Juegos de París?

R.–Hemos demostrado que en más de la mitad de las competiciones en las que hemos participado en este ciclo hemos conseguido medallas. Así que las expectativas nuestras son altas. Vamos a por la medalla.

P.–¿Qué le animó a estudiar Ciencias del Deporte?

R.–Siempre tenía claro que quería estudiar algo relacionado con el deporte. De hecho, tengo la carrera de Ciencias del Deporte y también tengo dos másteres, uno en Educación Física y otro en Alto Rendimiento. Tenía claro que todo lo que iba a estudiar tenía que estar relacionado con mi dedicación, que era el deporte. Y lo conseguí compaginar bastante bien. Lo que me motivó a hacer el máster era el ritmo, prácticamente, porque mi vida es el deporte.

Y junto a Javier García estará Jaime Canalejo Pazos, de 27 años. Desde niño, con sólo ocho años en el club Náutico Sevilla, empezó a practicar remo. Su palmarés cuenta con importantes logros, como el bronce en el Campeonato del Mundo y dos oros en el Nacional. Ambos compartirán bote en la categoría dos sin timonel.

P.–¿Cómo se prepara mental y físicamente?

R.–El ritmo de un deporte es muy sacrificado, hay que echarle muchas horas al día durante muchísimo tiempo y es un trabajo de muchos años. Mentalmente también exige mucho, porque al ser un deporte tan duro físicamente, al final hay que aguantar mucho el sufrimiento y el sacrificio. Y bueno, nosotros antiguamente estuvimos con profesionales de psicología del deporte que nos han ayudado mucho y nos han enseñado muchas herramientas. A día de hoy todavía las usamos, tanto en entrenamientos como en la propia competición.

P.–¿Quiénes han sido sus mayores apoyos durante tu carrera deportiva?

R.–Mi familia. Al final, son los que han estado ahí desde siempre. Mis padres han entendido perfectamente el sacrificio que yo he tenido que hacer para lograr lo que he conseguido y sin ellos no estaría aquí.

Jaime Canalejo, remero de la Selección Española de Remo / M.G.

P.–¿Cómo es un día típico en su rutina de entrenamiento?

R.–Pues depende del momento de la temporada, pero durante todo el año, que es prácticamente una época de volumen, un día normal me levanto a las 7 de la mañana, a las 8 tenemos el primer entrenamiento, que es en grado, de 8 a 10 aproximadamente. Después, de 10 a 11, un pequeño descanso. De 11 a 12 y media, un segundo entrenamiento que suele ser por el remolcómetro en la máquina que simula el ritmo en tierra o carrera. Por la tarde, a las 4 o 6, tengo la tercera sesión del día, que suele ser en el gimnasio, una sesión de pesas. Por la noche, a las 8 ceno y bueno, después tengo de las 9 hasta las 10 o 10:30, que me acuesto, para ver series, películas o lo que sea.

P.–¿Qué significó para usted y su equipo conseguir una plaza para los Juegos?

R.–Son los segundos que hemos clasificado, pero es algo increíble, porque en muchos países, por ejemplo, el bote que quedó bronce en Tokio no se ha clasificado para París y no va. O sea, que cada ciclo olímpico es diferente, aunque hayas tenido un nivel un año, al año siguiente, si no lo mantienes, te quedas fuera y la clasificación olímpica es muy complicada. Solamente se clasifican 13 embarcaciones en todo el mundo. Es un sueño para nosotros disfrutar de estos Juegos Olímpicos con público, con el ambiente de los Juegos Olímpicos que en Tokio no pudimos hacerlo. Y yo creo que va a ser algo increíble.

P.–¿Cómo fue el proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos de París?

R.–Pues en remo, por ejemplo, se clasifica en el Campeonato del Mundo del año anterior, es decir, de 2023. Solamente clasifican 11 embarcaciones ahí en el Campeonato del Mundo. Después, si no lo consigues, en mayo del 2024, o sea, del mismo año de los Juegos, tienes otra oportunidad. Y en todas son 13. Y bueno, por la preparación, al final tienes que preparar, sobre todo para campos del mundo, que al final al haber 11 posiciones para clasificar es un poco más fácil porque tiene más posibilidades. Y así es, intentar llegar a ese campeonato lo mejor posible para lograr el objetivo.

P.–¿Qué le motivó a estudiar el grado de Ciencias del Deporte?

R.–Tú puedes vivir mientras que estás haciendo el deporte. Si consigues buenos resultados, puedes tirar para adelante. Pero una vez que dejas el deporte tienes que tener algo. Muchas veces no sabes lo que haces porque al final estás dedicado toda tu vida a una cosa. Entonces, yo creo que es muy importante tener algo detrás: una carrera, un ciclo, lo que sea para que una vez que salgas puedas enfocarte en tu vida laboral. O también, bueno, si te sale, pues vivir de tu deporte, pero en España eso es muy complicado. Al final nosotros no tenemos sueldo como pueden tener los futbolistas. Y tenemos que tener una seguridad detrás para eso, para una vez que dejes el deporte poder enfocarte en eso.