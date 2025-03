José Antonio Rueda tras vencer en Austin: "No esperaba que el ritmo fuera tan rápido"

Sevilla/El motociclista palaciego José Antonio Rueda, líder del Mundial de Moto3, declaraba este lunes que “no esperaba que el ritmo fuera tan rápido” en el Gran Premio de las Américas disputado anoche, donde tuvo que “presionar mucho desde el principio” para sumar su segundo triunfo del año en tres carreras.

Rueda ha manifestado a través de su equipo que “tenía dudas” sobre si podría mantener su tren en cabeza durante toda la carrera, en la que considera que ha “corrido riesgos pero sin exagerar, para evitar errores y no tener que pagarlo en las últimas vueltas”, aunque “estaba convencido de que podría escapar como hizo el colombiano David Alonso el año pasado”.

“No esperaba un ritmo tan rápido, pero tenía dudas de si podría mantenerlo durante toda la carrera. Intenté arriesgar, pero sin pasarme de la raya, para evitar errores y no pagar las consecuencias en las últimas vueltas”, reflexionaba el piloto sevillano. “Estoy muy contento con esta primera victoria aquí, ya que el año pasado también estábamos en la pelea, pero mi apendicitis nos impidió correr. Mi entrenador personal siempre me ha ayudado a recuperarme de las lesiones que he tenido, especialmente después de la operación en Austin hace apenas un año”, añadía el piloto del Red Bull KTM Ajo.

José Antonio Rueda, que lidera el Mundial con un margen ya de 24 puntos sobre el segundo, Ángel Piqueras (Honda Leopard Racing), se ha mostrado además “muy contento con el resultado y con el principio de la temporada”, esperando con ansias el Gran Premio de Qatar, que se celebrará dentro de dos semanas. Sus resultados son incontestables con un primero, un tercero y otr primero en las tres primeras carreras de Moto3 del Mundial.

Aparte de la exhibición de poderío del 99 durante toda la carrera en Austin también llamó la atención el joven rookie Máximo Quiles, que en su primer Gran Premio tras cumplir los 17 acababa en la quinta posición.