Seis jugadas inolvidables de la selección española en la historia de los Mundiales

Del 20 de noviembre al 18 de diciembre se disputa en Qatar la Copa Mundial de Fútbol 2022. Esta cita global reúne alrededor del televisor a familias y amigos de todos los continentes que, con emoción, comparten momentos únicos y llenos de adrenalina. Es curioso cómo, gracias al fútbol se crea un lenguaje universal que no entiende de idiomas ni de fronteras. Durante los días del Mundial, el fútbol no es sólo para aficionados, sino que toda la familia y amigos se juntan para ver los partidos, para después comentarlo en el trabajo y en las reuniones sociales. Quién no conoce la historia que va unida a "La mano de dios", "El maracanazo" o "El mordisco de Luis Suárez".

Brooklyn Town, y sus hamburguesas Listas para comer, que se cocinan en tan solo 90 segundos al microondas, han elaborado un curioso reportaje con los seis momentos más destacados de la historia de los Mundiales que ha vivido la Selección Española a lo largo de toda la historia de los mundiales.

El primer cancerbero que para un penalti

Corría el año 1934 y España participaba por primera vez en un Mundial de fútbol. En esta ocasión, se disputó en Italia, y nuestro país acudía representando a la Segunda República Española. La roja venció a la selección brasileña por 3 a 1 en octavos de final y, durante este partido, sucedió un hecho único hasta ese momento en la historia de los mundiales: fue la primera vez que un portero paró un penalti. El cancerbero fue Ricardo Zamora, reconocido futbolista del primer tercio del siglo XX y portero histórico del Real Madrid Club de Fútbol y Real Club Deportivo Español. ¿El jugador que tiró este penalti? Nada más y nada menos que Leônidas da Silva, la gran estrella del equipo sudamericano.

El comienzo de la tradición de Cibeles

La selección española acudió al Mundial de 1986 en México siendo subcampeona de Europa. Tras perder frente a Brasil en el primer encuentro, consiguió reponerse y llegar hasta octavos de final, donde venció a la selección danesa por un escalofriante 5 a 1. Este partido es un hito para la historia del fútbol español, ya que a partir de este triunfo surgió la costumbre de ir a Cibeles a celebrar las grandes victorias (práctica que posteriormente hicieron suya los aficionados del Real Madrid). Fueron los cuatro goles marcados por Butragueño los que avivaron los ánimos de la afición, que se echó a la calle al cántico de “oa oa el buitre de la Moncloa” para invadir la fuente de Cibeles y darse un baño en el monumento.

El codazo de Tassotti

El Mundial de 1994 fue el torneo que globalizó el fútbol y convirtió la Copa del Mundo en el acontecimiento deportivo más importante del planeta. Durante esta competición, Luis Enrique Martínez, actual seleccionador de España, vivió uno de los momentos más recordados de toda la historia de la selección española. España se encontraba en cuartos de final y jugaba contra Italia, selección que consiguió una de las victorias más debatidas entre los aficionados de nuestro país hasta día de hoy. El momento más recordado de este partido es el codazo que el italiano Mauro Tassotti propició a Luis Enrique, fracturándole la nariz. Esta falta, que habría supuesto penalti y expulsión del infractor, no fue señalada por el árbitro, lo que supuso una gran decepción para la afición española, ya que se había robado a España la posibilidad de conseguir la victoria.

El robo de Corea

Se trata de uno de los robos más grandes en la historia de los Mundiales. El árbitro anuló dos goles de España que hoy habrían sido convalidados por el VAR. El 22 de junio de 2002 se disputaba en Gwangju, Corea, el duelo de cuartos de final entre España y Corea del Sur. Durante este encuentro los locales eliminaron a los españoles por 5 a 3 en la tanda de penaltis tras un 0-0 en el tiempo reglamentario, que debería haber terminado con dos goles de España que no fueron aceptados por el árbitro. A día de hoy, estos goles anulados permanecen en la memoria de todos los aficionados como el peor robo que ha vivido nuestra selección en toda la historia de los mundiales.

El gol contra Alemania que nos llevó a la final

El día de San Fermín del año 2010 la selección española jugó su primera semifinal de un campeonato mundial. Era la primera vez que la selección pasaba de los cuartos y los jugadores se sentían más fuertes que nunca, pero Alemania era un duro rival. Durante el comienzo de la segunda parte, parecía que nunca iba a llegar el gol, pero en el minuto 73, un defensor alemán envió el balón a córner, lo que dio una oportunidad excelente a la selección española. Xavi sacó el córner y Puyol, de un fuerte cabezazo, mandó el balón a la portería marcando uno de los goles más aclamados e impresionantes de la historia del fútbol español. De esta forma, España pasó en tres días de borrar la histórica costumbre de no pasar nunca de cuartos a jugar la final de un mundial de fútbol.

El famoso gol de Iniesta que nos hizo campeones

Una selección acostumbrada a estrellarse año tras año con el muro de los cuartos de final, rompió su racha de mala suerte en el año 2010, gracias al famoso gol de Iniesta que permitió a los españoles ganar por primera vez un Mundial de Fútbol. La final de la copa Mundial de Fútbol de 2010 se disputó el 11 de julio en Sudáfrica. La disputa fue entre los Países Bajos y España, equipos que se clasificaron tras vencer a Uruguay y Alemania respectivamente en las semifinales. Llegando al final de la prórroga, a los 116 minutos de juego, Iniesta descubrió un hueco entre sus defensas y consiguió hacer una de las jugadas más míticas de la historia de la selección. Con este gol se cumplía el sueño de la afición española, que vio cómo nos convertíamos en campeones del Mundial de Fútbol.

Como el gol de Iniesta, son muchos los momentos que nos unen a lo largo de los años gracias al fútbol. Segundos de euforia vividos en el mismo preciso momento sin importar los kilómetros de distancia, la cultura, los idiomas o el país; todos unidos gritando por el fútbol, riendo por el fútbol, como si fuéramos una sola persona. El gol de Iniesta pasó a ser uno de los momentos más míticos de la historia de la selección de nuestro país.