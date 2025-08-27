Así jugaron los futbolistas del Betis ante el Celta

El ex bético Borja Iglesias, entre Bartra y Altimira.

El encuentro en Balaídos, con el atenuante de las bajas de tantísimo peso, deja a las claras que el Betis necesita un buen rematador y que tiene a dos atacantes, Chimy Ávila y Bakambu, que están claramente fuera de órbita. Las intermitencias de Lo Celso aparecieron en una segunda parte decepcionante.

Álvaro Valles Salida dubitativa en la acción del gol, en la que tiene muchos jugadores por delante en el remate. Buena parada luego a Jutglà.

Bellerín Menos recorrido en ataque que ante el Alavés. Pareció fatigado por la acumulación de partidos.

Bartra Muy atento a los cortes, siempre bien colocado y encima un giro fuerte de cuello para ponérsela imposible al portero Radu.

Natan Varios cortes providenciales abajo cuando el Celta apretó por la derecha.

Ricardo Rodríguez Ya queda claro que con él, el Betis pierde una pieza ofensiva, aunque su oficio le da para hacerse fuerte en defensas posicionales. Otra historia es cuando lo pillan con metros por detrás.

Altimira De más a menos, muy autoritario y suelto cuando dirigió la presión muy arriba en la primera mitad y algo más bajo cuando Hugo Álvarez se metió por dentro. Se desfondó pronto.

Pablo Fornals Quiso desdoblarse para sorprender como otra pieza ofensiva, pero todo se quedó en amagos.

Aitor Ruibal Otro jugador bético que acusó la acumulación de esfuerzos y no tiró para arriba como suele.

Lo Celso Quiso armar el juego para que todos bailaran a su alreredor y perdió la batuta en la segunda parte, donde desapareció.

Riquelme Muy rápido, pero sigue siendo muy liviano.

Cucho Hernández Juega muy bien, pero no es rematador.

Pablo García Le faltó un punto de atrevimiento.

Chimy Ávila Que no, que no...

Bakambu No tuvo ocasión de pisar área y mirar a puerta.

Valentín Gómez A falta de refuerzos, en el medio a tapar.

Dani Pérez Buenos detalles.