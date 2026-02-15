Majadahonda impone su delantera en La Cartuja y supera a las Cocos (14-36)

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla no pudo sostener el pulso ante un Silicius Majadahonda que marcó territorio desde el inicio en el campo Juan Antonio Arenas. El 14-36 final reflejó la diferencia en el juego de delantera y, especialmente, en la melé, donde el conjunto madrileño impuso su ley con autoridad.

El encuentro comenzó con dominio visitante, favorecido además por el viento a favor. En el minuto 10, Tajeah Thompson culminó la primera acción clara de las madrileñas y Tess Proos transformó para el 0-7. Majadahonda ya mostraba su plan: presión en las fases estáticas, ocupación territorial y contundencia cerca de la zona de marca.

Las Cocos reaccionaron mediado el primer tiempo. Tras varios minutos de empuje local, Marieta Román rompió la defensa con una carrera por el eje central desde su propia veintidós. El ensayo, transformado por Lea Ducher, colocó el 7-5 y encendió las gradas. Fue el mejor momento de las verdinegras, que lograron equilibrar el juego abierto.

Sin embargo, el tramo final antes del descanso volvió a inclinarse del lado visitante. Julia Ferreira apoyó un nuevo ensayo transformado por Proos y, poco después, Daría Albizu amplió la ventaja para cerrar el primer periodo con 7-17. La sensación era clara: cada incursión madrileña en campo contrario terminaba en puntos.

En la reanudación, el guion se repitió. Un error en una patada defensiva permitió a Majadahonda jugar rápido a pocos metros de la línea y Adelina da Costa castigó por el eje, con transformación de Proos. El dominio en touche-maul y en las fases cortas volvió a generar peligro constante.

Sin opciones El Silicius Majadahonda fue claramente superior en las fases estáticas y castigó cada error del Simón Verde Sport Cocos Sevilla, que mantiene como objetivo pelear por la cuarta plaza del play off tras caer 14-36 en La Cartuja.

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla no bajó los brazos. En uno de sus mejores ataques del segundo tiempo, una patada cruzada de Ducher fue recogida por Marta Carmona ‘Arahal’, que apoyó el 14-22 tras la transformación de la propia apertura. Pero la reacción fue insuficiente ante un rival más sólido en los contactos y más eficaz en la definición.

Majadahonda cerró el choque con dos nuevas acciones de potencia y continuidad, una de ellas culminada nuevamente por Adelina da Costa y otra por Proos, que además vio una tarjeta amarilla en el minuto 77 por juego sucio. El 14-36 definitivo confirmó la superioridad visitante en las fases cerradas y en la gestión de los últimos metros.

Para las Cocos, la derrota no altera el objetivo inmediato: mantenerse en la pelea por la cuarta plaza del play off. El equipo sevillano deberá ajustar su rendimiento en la delantera y ganar consistencia en defensa si quiere competir de tú a tú ante rivales directos en el tramo decisivo de la temporada.

La próxima jornada llevará al Simón Verde Sport Cocos Sevilla hasta La Guinardera, donde visitará al Sant Cugat con la necesidad de recuperar sensaciones y sumar puntos que sostengan sus aspiraciones.