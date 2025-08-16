Marc Márquez vuelve del parón veraniego como se fue

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) logró la duodécima victoria de la temporada en una carrera sprint, al vencer la del Gran Premio de Austria de MotoGP, disputada en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, que registró un podio españoles pleno de los pilotos españoles.

Marc Márquez supo aprovechar al máximo las circunstancias de carrera desde el momento de la salida y las adversidades de sus rivales para lograr una victoria que le hace todavía más líder del mundial de MotoGP. El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) no acertó en el momento de la salida, como tampoco su compatriota Pecco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), mientras que los hermanos Márquez, primero Alex y después Marc, se colocaron al frente de la carrera.

Bezzecchi se quedó algo clavado en la salida mientras que a Bagnaia se le cruzó la moto perdiendo muchas posiciones, y Marc Márquez aprovechó la coyuntura para defender una segunda plaza con la que se encontró al haber acertado ciento por ciento al apagarse el semáforo rojo.

Bezzecchi se llevó la ‘pole’ y Marc Márquez saldrá cuarto tras irse al suelo en la clasificación

Marc Márquez se puso justo por detrás de su hermano Alex a mitad de la primera vuelta, mientras que Pedro Acosta, recuperaba varias posiciones desde la séptima posición de salida y al inicio de la segunda vuelta ya era tercero.

Alex Márquez aguantó al frente de la carrera sprint pero con su hermano Marc pegado a él, lo que permitía presagiar que el mayor de los hermanos Márquez estaba esperando el momento propicio para superar a su hermano y lograr así una nueva victoria en la carrera corta, mientras poco a poco iban dejando atrás al tercer clasificado, Pedro Acosta.

Por entonces, Pecco Bagnaia consumaba su debacle retrocediendo hasta la decimoquinta posición, superado por Jorge Martín, tras una nefasta salida de la que no se pudo recuperar, y acabó abandonando.

Alex Márquez se mantuvo al frente de la carrera con Marc Márquez pegado a él y el Tiburón de Mazarrón algo más atrás en las posiciones de podio, con Marco Bezzecchi, autor de la pole position en la cuarta posición, por delante de Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y del sudafricano Brad Binder.

Marc Márquez ya se fue echando encima de su hermano Alex, buscando, probablemente, el mejor punto para superarlo y lograr su duodécima victoria en una carrera sprint. Ese momento se produjo a cinco vueltas del final y Alex Márquez no pudo hacer nada por evitarlo.

Desde ese instante, Marc Márquez cambió el ritmo de la carrera y comenzó a distanciarse de su hermano, que consolidó la segunda posición, con Pedro Acosta en una cómoda tercera plaza, todos ellos muy lejos de sus perseguidores, el más rápido de los cuales era Marco Bezzecchi en el cuarto puesto.

Así acabó la carrera, con los dos hermanos Márquez en las dos primeras posiciones y Pedro Acosta cerrando el podio. Tras ellos, concluyeron la carrera sprint Marco Bezzecchi, Brad Binder (KTM RC 16), Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), Enea Bastianini (KTM RC 16), Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25), Johann Zarco (Honda RC 213 V) y Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que fueron quienes coparon las diez primeras posiciones.

Los sevillanos Rueda y Muñoz tendrán que remontar tras una mala clasificación

El español Manuel González (Kalex), líder de Moto2, logró la pole position, aunque tendrá que salir desde la cuarta posición para cumplir con la sanción impuesta en la práctica oficial. Por lo tanto la primera línea de salida de Moto2 en Austria estará formada por el español Daniel Holgado (Kalex), el brasileño Diogo Moreira (Kalex) y el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro).

El argentino Valentín Perrone (KTM) logró la primera pole de su vida al ser el más rápido en la clasificación oficial de Moto3 con un tiempo de 1:39.938, secundado por el valenciano Ángel Piqueras (KTM) y el japonés Ryusei Yamanaka (KTM) tercero. El sevillano José Antonio Rueda, líder de la categoría saldrá octavo y David Muñoz decimocuarto.