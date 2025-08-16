El palaciego Rueda saldrá octavo; la pole fue para el argentino Perrone

No ha arrancado José Antonio Rueda con las mejores sensaciones en esta segunda parte de la temporada tras el parón veraniego. Incómodo durante todo el fin de semana en el Red Bull Ring, el palaciego ha estado muy lejos de las posiciones de delante y tendrá que salir desde la tercera línea, en la octava posición. Tampoco está fino David Muñoz, que partirá aún más atrás, desde la décimocuarta plaza.

El piloto de Brenes sufrió una caída en la primera sesión del viernes tras tocar la rueda trasera de David Almansa, lo que le dejó fuera durante unos minutos, aunque consiguió clasificarse para la Q2. En la práctica libre 2 del sábado estuvo cerca de tocarse con Ángel Piqueras y en la sesión de clasificación no pudo demostrar su ritmo. Finalmente saldrá desde la décimocuarta posición, aunque ya antes del parón veraniego demostró su capacidad de remontada cuando, saliendo último, acabó subido al podio.

El líder del Mundial de Moto3 afrontaba esta segunda parte de la temporada con una buena ventaja y con la convicción de que no puede fallar. Sin embargo, las sensaciones en Austria, en casa precisamente de KTM, no están siendo positivas y no ha mostrado el ritmo, muy alejado de la parte delantera. En clasificación, en su segundo intento decidió rodar solo y consiguió mejorar su tiempo, aunque saldrá octavo, compartiendo fila con su compañero de equipo, Álvaro Carpe, y Adrián Fernández.

Incluso su principal rival por el título, Ángel Piqueras, está siendo uno de los más rápidos del fin de semana y partirá desde la segunda posición, solo por detrás del argentino Valentín Perrone, que ha logrado en el Red Bull Ring la primera pole position de su vida. La carrera se disputará este domingo a partir de las 11:00 horas, a 20 vueltas.