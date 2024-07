Miguel de Toro llega con hambre a París: "Siempre pienso que estoy en mi mejor momento"

Sevilla/El pasado 10 de junio se confirmaba después de cinco triunfantes años, su salida del CN Atlético Barceloneta, club santo y seña del waterpolo nacional. Desde la posición de boya, Miguel de Toro Domínguez (16 de agosto 1993, Tomares) logró durante su estancia en el club catalán hasta 19 títulos: 5 Ligas, 5 Copas del Rey, 4 Supercopas de España y 5 Copas de Cataluña.

Por si fuera poco, el waterpolista sevillano es campeón de Europa y del Mundo con la selección española, con la que estará en París en sus segundos Jeugos Olímpicos tras convertirse en Tokio -cuarto clasificado- en el primer waterpolista andaluz en competir en la competición de los cinco anillos.

En una temporada exigente, con muchos retos, París será la última posta antes de dar el salto más importante de su carrera. A las piscinas de Hungría y al mejor club del mundo.

Pregunta.El año empezó muy bien con el título del Europeo, que era el que les faltaba, luego llegó el Mundial y ahora los Juegos. Vaya temporada, ¿no?

Respuesta.El Europeo fue un alegrón tremendo. Después del Mundial y perder contra Italia en semifinales nos quedamos con un mal sabor de boca porque nos hemos malacostumbrado a ganar medallas. Todos íbamos con el objetivo de hacer la triple corona, pero este equipo entiende y sabe que estas cosas son incluso buenas porque ahora sí vamos a ir a por todas. Como siempre, pero con ese hambre extra.

P.Esta selección saca ventajas hasta de la derrota. ¿Algún país a evitar en los Juegos?

R.Siendo honesto, creo que a España ahora mismo, la selección que intentaría no cruzarse con ella o espera no cruzarse con ella antes que ninguna otra es con Hungría. Porque lleva muchos años que no está ganando. Creo que el resto de equipos están al revés, con miedo de jugar contra nosotros, por experiencia y porque yo esa información la he recibido de jugadores de otras selecciones. Luego te puede eliminar cualquiera de las top, pero está bien que te teman.

P.¿Qué recuerda de ese mediático gol de Álvaro Granados a falta de 48 segundos en Zagreb en la final del Europeo y contra la anfitriona?

R.Recuerdo una piscina chillando durante 31 minutos y 12 segundos. No podías comunicarte con nadie. Durante ese momento que Álvaro lanza el revés y la pelota entra en la red, todos nos llevamos las manos a la cabeza. Hubo un momento en el que se escuchó el silencio en esa piscina. Sólo de pensarlo se me ponen los pelos de punta.

P.Entiendo que en ese instante se olvida el cansancio acumulado.

R.Esos últimos segundos no existe el cansancio, esto es plenamente cierto que la adrenalina en ese momento anula todo y eres capaz de pensarlo ni sentirlo.

Perder contra Italia en las semifinales de la Copa del Mundo nos hace ir con ese hambre extra a París

P.El combinado actual está compuesto en su mayoría por catalanes o madrileños, ¿por qué no hay hueco para más andaluces? ¿No apuesta Andalucía por este deporte?

R.Existe una falta de apuesta generalizada por parte de España, salvo Madrid un poquito y Cataluña. Yo estoy desde los 17 años en Barcelona, y la ciudad demuestra que tiene una estructura ya montada con los clubes. En el resto de España los clubes de natación no tienen equipo de waterpolo y no promueven el waterpolo.

P.Entonces, ¿por qué el waterpolo y España son sinónimos de éxito?

R.Creo que es porque se trabaja muy bien. Tenemos buenos técnicos y grandes ex jugadores que ahora son técnicos, algunos provienen de otros lugares de Europa que se han afincado aquí. Pero sobre todo porque en Barcelona se destina un buen presupuesto para la formación. El factor carácter también es importante, se ha dado la circunstancia de que nos hemos reunido un número de jugadores con carácter, ambición y unas ganas de ganar que no se han visto en España desde la época de Manel Estiarte, Toto, Chava Gómez...

Existe una falta de apuesta generalizada por el waterpolo por parte de España, salvo en Madrid y Cataluña"

Miguel de Toro apunto de realizar un lanzamiento. / CNAB

P.Como a la piscina, llegó a la posición de boya por casualidad...

R.Lo primero llega tras un golpe fortuito que le dieron a mi hermano en el patio cuando era chico. Al hacerle unas pruebas le descubrieron un fibroma no osificante. No podía tener impacto en la pierna, por lo que si quería tenía que desarrollar un deporte que no fuera de tierra. Nos metimos a nadar un poco él y yo de manera individual, después nos invitaron a formar parte del equipo de waterpolo porque vieron que éramos muy altos. Tras un torneo que se celebró en la piscina de Tomares conocí a David Aguilar, que fue la persona que me metió en vena el gusanillo del waterpolo y a través de él conseguí entrar en el Waterpolo Sevilla y más adelante en la selección.

P.Y desde hace un tiempo en un puesto totalmente nuevo. ¿A qué se debe ese cambio?

R.Tras la marcha de Iván Pérez, Xavi Vallés y Balú, no venían boyas en España. Vieron que tenía posibilidad por mi físico. Me preguntaron si estaba dispuesto a aceptar el cambio y asumir las consecuencias de que iba a tener que trabajar muy duro para llegar a ese nivel en esa selección. Y hasta aquí...

P.A la hora de adaptarse a un equipo nuevo, ahora por ejemplo que va a Hungría, ¿qué tan importante es llegar a la piscina y sentir esa compenetración?

R.Es importantísimo. Cuando he ido a equipos nuevos lo primero que he hecho ha sido integrarme con mis compañeros. Conocerlos dentro y fuera del agua. Eso facilita mucho la compenetración.

Para De Toro la convivencia fuera y dentro de la piscina es clave para la adaptación a un nuevo club. / CNAB

P.Hungría, Europa del Este. La cultura será diferente. ¿Le preocupa?

R.No me preocupa. He ido muchísimo a Hungría. Tengo familia húngara, mi mujes es de ahí y los del equipo lo saben. Personalmente me considero simpático y muy abierto, no tengo problemas en relacionarme con todo el mundo.

P.Ferencváros. El actual campeón de la Champions. Es un auténtico equipazo. A nivel de clubes no se puede aspirar a más.

R.Pues sí. Mejor club del mundo. Mejor oportunidad y mejor destino, yo creo que imposible, es una oportunidad irrechazable. Al margen del tema económico, voy a un club que tiene un proyecto sólido, en el que se trabaja muy bien, muy profesional. En Hungría se destinan cantitades enormes al waterpolo porque es el deporte rey.

P.¿Está en el mejor momento deportivo de su carrera?

R.Siempre pienso que estoy en mi mejor momento. Hasta hoy lo he pensado siempre. Forma parte de mi pequeño ego: sentirme cada vez mejor.

Ir al Ferencváros era una oferta irrechazable, no existe mejor oportunidad, ni mejor destino"

P.Varga Denés, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos se retira, pero ¿se ha visualizado logrando títulos importantes como hizo él en las piscinas de Hungría?

R.No lo he visualizado pero me hubiera encantado jugar con Denés, quizá ha sido el jugador más talentoso de las últimas dos décadas. Además a mi hermano también le hubiera hecho mucha ilusión porque ha sido su ídolo desde que eramos pequeños. De momento no me he visualizado ganando títulos con ellos. Aunque sé que llegarán porque es un equipo hecho para ganar ligas, copas, supercopas... De hecho hablando hace poco con Álvaro Granados me dijo: "ostras pues vas a jugar la Supercopa de Europa", y es verdad, no me acordaba. Entonces tendremos que jugar contra un equipo de un compañero de selección, el de Sergi (Cabanas), que es el Jug Dubrovnik.

P.¿Cómo se vive el waterpolo allí?

R.El ambiente es totalmente distinto. Sobre todo en los países balcánicos y más en Hungría. Las piscinas se abarrotan cuando hay partidos. Hay incluso fanáticos. Es una experiencia completamente nueva para mí.

P.¿Más ilusionado que nunca?

R.Sin ninguna duda.