Las novedades del Caja 87 para la temporada 2025/26: Renovación del capitán, Insolac seguirá y duplicará la cantidad aportada...

Sevilla/La temporada 2025/26 del Caja 87 se prevé más que ilusionante. A pesar de que el curso, en su primer año de vida, no acabó de la manera esperada tras una eliminación en Palma cuando lo tenían todo a favor, desde el club han confirmado varias novedades para el próximo curso. Una de ellas, la renovación del capitán, Nedim Dedović. El bosnio seguirá liderando un bloque continuista respecto a la pasada temporada. Y especialmente una de las más destacadas es la ampliación del acuerdo con el patrocinador Insolac, hasta 2030 y que duplicará la aportación económica.

El presidente del Caja 87, Gonzalo Crespo, comenzó haciendo un balance de la temporada, en el que se mostró "muy contento". Sobre la dura eliminación en los play off dijó que se tenían que "dar un tiempo para hablar tranquilos y no en caliente". "Debería pedir perdón por esos diez minutos en Palma, aunque no se puede evaluar una temporada por esos 10 minutos en nuestro primer año de vida. Un cuarto no define una temporada", añadió.

El club sevillano contó, en su primer año de existencia, con un total de 24 patrocinadores, y este año aspira a "doblar o incluso triplicar ese número", al igual que el número de socios. "Tener más de 2.000 abonados, una media de más de 2.000 personas por partido y haber llegado a casi 3.000 en el encuentro de play off son datos que han pulverizado todos los registros que teníamos a principios de temporada", explicó el presidente.

El presidente, vicepresidente del Caja 87 junto al capitán y al patrocinador del Insolac para la temporada 2025/26 / LG

Insolac renueva hasta 2030 y duplicará la cantidad aportada

En lo económico, la gran noticia fue la confirmación de que el patrocinador Insolac seguirá apoyando al equipo al menos hasta 2030. "Insolac ha duplicado la aportación económica de patrocinio para este año y también será duplicada en caso de ascenso", comentaron desde el club tras hacerse oficial el acuerdo.

Gonzalo Crespo también tuvo palabras de agradecimiento para los dos técnicos de la temporada. "Rafa Gomáriz nos hizo una buena plantilla y Eloy nos hizo un pedazo de equipo. El equipo se fue reforzando, asentando y cambió la dinámica. El club fue ágil, rápido y valiente para tomar decisiones en el momento adecuado".

El vicepresidente, Sergio, anunció que habrá cantera, la cual será "presentada en las próximas semanas, aunque ya está perfilada. "Para nosotros es fundamental contar con la cantera", especialmente tras el ascenso del filial a Tercera FEB. "Vamos a poder incorporar a otros jugadores promesas que harán que los entrenamientos del primer equipo sean más intensos y sí lo necesita el entrenador del primer equipo podrá contar con ellos", amplió.

Relacionado El Caja 87 seguirá a los mandos de Eloy Ramírez

El Caja 87 contará con la base de la plantilla de la temporada 2024/25

Tras la reciente renovación de Eloy Ramírez, hoy ha sido el turno del capitán, Nedim Dedović, quien seguirá siendo el líder del equipo. Agradeció tanto al club como al técnico por contar con él para este "proyecto tan ambicioso y con aspiraciones máximas". Y no será la única renovación: el presidente aseguró que ya "hay renovaciones firmadas" que serán anunciadas durante "las próximas semanas". Sobre la plantilla para la 2025/26, explicó que están trabajando "en mantener el bloque".

El Caja 87 irá al mercado y confirman que va a "haber incorporaciones en puestos que todo el mundo ha visto que se necesita reforzar", además de explicar que dejarán "algunas fichas libres para apuntalar en función de las características de los jugadores, pendientes de esos flecos en el mercado, que siempre aparecen". "Este año vamos con mejor margen y con más información respecto al anterior. Tenemos muchísimas ofertas de jugadores que quieren venir aquí, primero por lo que significa jugar en San Pablo y por las características de la ciudad", añadió.

Abono fundadores

Otra de las novedades anunciadas por el presidente es que durante la próxima semana lanzarán un nuevo abono, llamado abono fundadores, "para todos aquellos que han sido socios en nuestro primer año. Queremos hacer una primera campaña de abonos para esas personas que han confiado a ciegas en nosotros. Ese abono va a tener unas ventajas especiales, como el precio, entre otras novedades, para devolver esa confianza depositada", expresó Gonzalo Crespo.

Sobre las equipaciones, no quisieron desvelar muchos detalles, aunque el vicepresidente garantizó que mantendrán los colores habituales y dejó expectación con la segunda equipación: “Muy pronto vamos a presentar las próximas equipaciones. Estamos especialmente ilusionados con esta segunda equipación, que va a gustar a la gente”.