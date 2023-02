Un nuevo Betis Baloncesto con nuevo juego, pero con el mismo reto

El Betis Baloncesto trata, una temporada más, de salvarse de la quema del descenso. Lo hace en una segunda vuelta en la que se ha tenido que reinventarse en todos los sentidos, en cuanto a la plantilla y al juego, después de la salida de Shannon Evans, el hombre milagro, junto al técnico que lo supo llevar, Luis Casimiro, de la pasada campaña y que debía capitanear al equipo en la pista este curso. Las derrotas y la mejora económica que el Valencia Básket le puso sobre la mesa hicieron que el base cambiase de colores, y la sección fue al mercado para darle una vuelta de tuerca, otra más en mitad del ejercicio, al vestuario para corregir errores y carencias en la segunda mitad del campeonato.

Son ya siete caras nuevas respecto a los jugadores que arrancaron la pretemporada. Y todavía se busca en el mercado a un pívot que complemente el trabajo de Gerun en la pintura, pese al paso adelante dado por Sylla en el último partido y el toque de atención a Tsalmpouris, que vio todo el partido ante el UCAM Murcia desde el banquillo.

Sin duda alguna, lo más positivo de los nuevos lo está ofreciendo Tyson Pérez. Más allá de sus números, la energía con la que juega y su actitud peleona son contagiosas. Llegó con dudas de Manresa, donde se quedó sin jugar los últimos encuentros sin ofrecer antes un rendimiento regular promediando en la Liga Endesa 5,9 puntos, 3,9 rebotes y 6,5 de valoración en 10 jornadas. En sólo tres de verdiblanco mejora todos sus promedios y casi iguala los totales con siete apariciones menos. Su media es de 17 puntos, 10,6 rebotes y 23 de valoración, estadística en la que acumula con el Betis 67 créditos en tres citas por los 65 que sumó en 10 choques con el Manresa. Está a ocho puntos de igualar los 59 que logró con el cuadro vallesano y a siete rebotes de los 39 que contabilizó en su etapa con el equipo catalán.

Uno se pregunta ahora cómo, más allá de que fuese Tyson Pérez u otro, estuvo el Betis jugando un mes sin ala-pívot y se entiende mejor el cabreo de Casimiro cuando al ser cuestionado por Tyson Pérez tras la derrota frente al Obradoiro (71-73) dijo: "Si digo lo que pienso se incendia el club; bueno, la sección". El jugador llevaba ya varios días en Sevilla y por no acelerar la realización de algunas pruebas médicas no pudo contar con él en un partido que se antojaba clave y en el que los cuatro del rival sumaron 22 (13 Vicedo y 9 Álex Suárez) de los 73 puntos del Obradoiro: más de un 30% del total.

Josh Gray es otro de los nuevos. Sobre el base hay un importante foco de atención, ya que sobre el papel es el sustituto de Evans. La comparación puede pesar en su contra y no debería entenderse como su recambio, sino como una pieza más en el nuevo engranaje bético. Con dos partidos disputados empieza a verse lo que puede ofrecer: buen manejo del balón para generar espacios a sus compañeros o anotar penetrando a canasta. Debe adaptarse pronto a la ACB para que el tiempo botando no se le eche encima y tenga que tomar decisiones precipitadas con la posesión agotándose ya. El 0/6 en triples en estas dos citas no debe preocupar todavía, pero no hay que dejarlo pasar, sobre todo porque viene de firmar en cinco partidos con el Lokomitv Kuban un 3/9, lejos de sus números habituales.

Los otros dos fichajes de última hora, además de un Txemi Urtasun que está ofreciendo muy buenos minutos en defensa, aunque firmó un contrato temporal, son Maronka y Montero, dos jóvenes de 20 y 19 años, respectivamente. No debe girar el juego a su alrededor, aunque sí que pueden aportar un buen trabajo. El húngaro, cedido por el Joventut, no se amilanó ante un veterano como Radovic el sábado y puede ser hasta un jugador interesante cara al próximo curso si se puede alargar la cesión. El dominicano, por su parte, debe bajar el nivel de ansiedad por demostrar cosas y anteponer el equipo a su juego.