Betis Baloncesto - UCAM Murcia: hay vida, porque hay equipo (84-71)

Hay vida desde el colectivo. Hay vida desde el grupo. Hay actitud, hay ganas. hay fe y hay equipo, con todo lo que la palabra supone. Y sin una mega estrella fue el colectivo el que sacó adelante el decisivo partido ante el UCAM Murcia por 84-71, un triunfo forjado desde la defensa, que le permitía correr en ataque, desde una intensidad atrás y un compromiso que hizo que el cuadro de Sito Alonso no entrase nunca en el partido. Llegó a tener un +22 (59-37) justo antes de que el rival amenazase con reaccionar en el tramo final del tercer cuarto. Llegó a estar a nueve puntos a golpe de triple con tiempo por delante, pero apareció Pozas, que parece un jugador distinto al del curso pasado, para ponerle calma al juego y Gerun para darle empaque en la zona y todo se recondujo para sumar la cuarta victoria de la temporada.

Entendió el conjunto sevillano de inicio que la clave frente a un equipo así estaba en la defensa. No dejarse amilanar y elevar el nivel de intensidad y físico al del rival. Y así lo hizo, con Tyson Pérez rebañando todos los balones que escupía el aro y Gerun ganándole la partida a su compatriota Pustovyi. En cinco minutos ya estaban los locales en bonus. Lógico cuando los verdiblancos corrían mucho atrás para llegar a puntear cualquier lanzamiento contrario. Y cuando no llegaban los tiradores murcianos no estaban acertados. Con BJ Johnson acertado, sólo McFadden desde el triple mantenía a flote al cuadro visitante, mientras Gray parecía mejor adaptado dirigiendo mejor y tomando mejores decisiones para cerrar el primer cuarto con 20-14.

Dio el estirón el equipo heliopolitano en el segundo cuarto. Y eso que Radovic le ganó la primera a Maronka bajo el aro. Parecía que el húngaro iba a sufrir con el emparejamiento, pero el bético se repuso. Primero con un triplazo y después defendiendo varias acciones bajo el aro. Del 20-19 se pasó en un momento al 31-22, con un 3+1 de Pablo Almazán y el mando de un Pozas muy intenso atrás, ayudando a sus compañeros ante los interiores rivales.

El Betis jugaba muy cómodo. Tyson se peleaba por todos los balones y Sylla le daba buenos minutos de descanso al pívot ucraniano del conjunto sevillano. Aviso para Tsalmpouris, que vio todo el encuentro desde el banquillo. Con presencia interior e intensidad atrás, los de Luis Casimiro se fueron al descanso con 42-29. Un tesoro.

Y la dinámica se mantuvo a vuelta de los vestuario. Sólo Jean Montero, en su estreno de verdiblanco, desentonaba. Demasiado individualista y con ganas de demostrar cosas muy pronto. Sin Evans, ya dijo el técnico verdiblanco que probaban cosas nuevas y jugó más con dos manejadores de balón en la pista, ya fuesen Pozas y Gray juntos o el malagueño con Montero. Cvetkovic fue el descartado en la convocatoria.

Así llegó hasta el +22, anotando más desde dentro y sin abusar del triple. Con el 61-39 parecía todo encarrilado, pero un 0-6 de parcial encendió las alarmas. No porque el UCAM se acercara algo, sino porque anotó esas canastas con demasiada facilidad. Sin oposición. Y Casimiro llamó a capítulo a los suyos para ponerlos de nuevo en la senda correcta. Con un activo Sylla como única referencia, el cuadro murciano se quedó a 15 con 10 minutos por delante (65-50). Buena renta.

Pustovyi le ganaba los duelos a Sylla y cuando entró Gerun, de nuevo imperial bajo los tableros, para frenar la hemorragia el 68-57 era ya amenazante. Jordan Davis, fallón desde la línea de los 6,75 metros pero efectivo entrando a canasta puso a los suyos por debajo de los 10 puntos (68-59), pero un triple de Montero dio oxígeno al Betis, que se agarró a la actitud de Pozas en defensa y aun triple (80-65) para detener la reacción visitante, que entendió entonces que el encuentro estaba perdido.

Triunfo de peso para un Betis Baloncesto que cree en la salvación desde la fuerza del colectivo. Hay vida, porque hay equipo.