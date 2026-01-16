Jornada de cautela

Los principales índices europeos reanudaron ayer los avances liderados por el sector tecnológico, tras los buenos resultados publicados por Taiwan Semiconductors, que espera un crecimiento del Capex del 30% en 2026. En este sentido, destacó Advanced Semiconductor Materials Lithography (ASML), con una subida del 6%. El resto de los sectores registraron avances inferiores al 0,5%, mientras que Energía y Consumo discrecional fueron los únicos negativos.

En cuanto a los índices, destacó la subida del Euro Stoxx 50 del 0,6% gracias a ASML, con un tono mixto en el resto de los índices. El FTSE 100 repuntó un 0,5%, apoyado a las inmobiliarias, bancos y mineras. Por su parte, el Íbex 35 cedió un 0,3%, destacando la caída superior al 5% de Repsol, tras publicar sus datos operativos del cuarto trimestre, que mostraron una caída de la producción del crudo del 1,3% respecto al trimestre anterior y del 10% del margen de los productos químicos, frente al repunte del 26% del margen de refino.

En Europa, las previsiones para el cuarto trimestre siguen mostrando un crecimiento débil, pero el mercado estará atento a las guías para 2026, bajo una previsión de crecimiento superior al 10%.