Casimiro: "Si digo lo que pienso se incendia el club; bueno, la sección"

Luis Casimiro compareció tras el partido "jodido" por la derrota frente al Obradoiro por 71-73 y seguramente mordiéndose la lengua ante una situación complicada, pues pasan los días y el sustituto de Rodions Kurucs no aparece por San Pablo, el equipo sigue jugando sin ala-pívot y, probablemente, perderá a Evans. Un cuadro que el club, o la sección, es incapaz de poner remedio.

Cuestionado por el agujero en el cuatro, del que Vicedo y Álex Suárez sacaron partido, señaló: "Habrán pesando que sin problemas en defensa podían centrarse en anotar. Nuestro cuatro es Pablo Almazán, forzado, porque debía estar para momentos puntuales, lo que hace que BJ Johnson juegue más tiempo de la cuenta. Y el otro ala-pívot es Tsalmpouris, que el día que mete ayuda mucho pero cuando no mete nos ayuda menos. Un cuatro puro no tenemos", afirmó, para responder sobre la opción de Tyson Pérez, en Sevilla desde el viernes pasando unos exhaustivos reconocimientos médicos: "No voy a comentar nada porque si no incendiaría el club, bueno, más que el club la sección".

Sobre Evans y la posibilidad de que hubiese jugado su último partido como bético mantuvo que no está en sus manos: "No es algo que esté en mis manos ahora mismo. Todo me supera, en el sentido que no está al nivel de mi decisión. Está en otras esferas".

Sobre el partido Casimiro destacó el desacierto desde la línea de los tres puntos como una de las claves. "No hemos empezado bien, porque fallamos tiros abiertos muy solos. Luego hicimos tiros peores, pero al principio, en el primer cuarto, no acertamos tiros muy francos abiertos y eso nos fue condicionando. Por dos veces aguantamos el arreón del Obradoiro y nos hemos vuelto a meter en el partido y competido, pero cuando pierdes un partido así es por un tiro más que metes, un rebote más que pierdes... Pequeños detalles que definen el encuentro", indicó el manchego, que añadió: "En líneas generales fue un buen trabajo como demuestra la capacidad reboteadora, la valoración..., no así los tiros de tres puntos, pero al final pierdes ante un equipo que está muy hecho y con mucha confianza por pequeños detalles.

Sobre la última acción, en la que dos puntos abajo decidió defender, explicó: "Si defendíamos bien nos quedaban cinco segundos para ganar el partido. Con una buena defensa teníamos el último ataque para empatar o ganar, porque quedaba tiempo", dijo antes de dar con otra de las claves de la derrota: "Me hubiese gustado que hubiese mucha más gente aportando cosas. Hemos estado muy limitados en ese aspecto, aunque Gerun ha estado extraordinario".

Y ahora qué. "El equipo está jodido anímicamente. Y más yo que el equipo o los jugadores. Una vez que superas este momento de frustración y de estar indignado, el haber competido y hecho muchas cosas bien te da fe para seguir trabajando y mantener la línea de competir para poder ganar. Ahora mismo es para estar fastidiados, pero hicimos un buen trabajo muchos minutos", finalizó.