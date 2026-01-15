37.635 espectadores en La Cartuja, aviso para navegantes en el Betis

La Cartuja es muy grande y con 70.000 espectadores de capacidad en un estadio con una grada bastante tendida un aforo de 37.635 personas, poco más de la mitad, deja un vacío enorme en la grada pese a ser una cifra importante y que los que fueron animaron (y pitaron) al equipo como si el campo estuviera lleno.

El horario en un partido decisivo, a cara o cruz, no ayudó: 21.00 de la noche en un día entre semana. Quizá el rival tampoco, creyendo alguno que sería más fácil de lo que fue, reservando para más adelante su esfuerzo. Y a esos dos condicionantes se sumó un aspecto clave: el abonado debía pagar. El precio de activación era de 5 euros para infantiles y 10 para el resto, pudiendo adquirir estos hasta cuatro entradas adicionales a 10 euros cada una (más gastos de gestión), previendo el club ya que la entrada sería bastante baja. Aun así, la zona baja estaba llena y los claros en las gradas altas y el ambiente no fue frío en un estadio tan grande que registró sólo la pmitad de su aforo

De hecho ha sido la peor en La Cartuja en lo que va de curso, un aviso que debe servir en adelante oara los dirigentes de la entidad, que tropezaron en la misma piedra que acabó condenándolos hace un par de campañas en Conference League, un error que la directiva avisó públicamente y que a punto estuvo de repetirse con el Elche. En la ida de aquella eliminatoria de la 2023-24 ante el Dinamo de Zagreb hubo 25.081 espectadores, la poer entrada en el Benito Villamarín en siete años. La mitad de lo que venía siendo habitual en Heliópolis, en la línea de la cifra que se repitió este miércoles contra el Elche.

Aficionados del Betis en La Cartuja en el duelo contra el Elche. / Antonio Pizarro

Para ese encuentro, en jueves, los abonados tuvieron que pagar aún más activando sus carnés con precios que oscilaban entre los 15 y los 20 euros (10 para los infantiles). Como ante el cuadro ilicitano, la entidad viendo que menos de la mitad activaron los abonos se lanzaron promociones para que los socios pudieran sacar entradas a precio reducido (de 15 a 20 euros y 10 para los infantiles entonces). Para colmo, ese día llovió, lo que invitó a muchos a quedarse en casa. Con un ambiente frío, el conjunto de Manuel Pellegrini perdió por 0-1 y no pudo remontar en tierras croatas, aunque la eliminatoria se empezó a perder en casa con una política de precios equivocada.

Contra el Elche casi se repite la misma historia. En Copa es ganar o despedirte del torneo y hay que ponderar si es mejor hacer una pequeña recaudación y no aprovechar el factor campo. El lunes se sortean los cuartos de final y el Betis podría repetir en casa. Dependerá del rival, seguramente, pero igual es más importante que La Cartuja sea el número 12, si toca jugar en casa de nuevo, antes de hacer una caja que tampoco servirá para traer a un delantero goleador. La medida incluso podría ser extensible para la Europa League.