La vacuna frente a la gripe moviliza al doble de sevillanos que la del Covid

La provincia de Sevilla vive un cambio notable en su cultura de prevención frente a las infecciones respiratorias. La campaña de vacunación contra la gripe 2025-2026 ha alcanzado 445.462 personas, superando con creces las cifras de las campañas anteriores: 371.334 en 2024-2025 y 393.372 en 2023-2024. La tendencia refleja que, a pesar de que la gripe suele percibirse como una enfermedad estacional menor, la población sevillana ha respondido con un nivel de conciencia y responsabilidad creciente frente a esta amenaza, impulsada por el aumento de casos y la atención mediática sobre su impacto sanitario.

Por distritos, Sevilla capital lidera la vacunación con 176.877 dosis administradas, seguida del Aljarafe (80.492), Sevilla Sur (85.876), Sevilla Norte (61.659) y Sevilla Este (39.194). Con la campaña aún en marcha y tres meses restantes, todo apunta a que se batirán récords históricos de inmunización.

Por grupos de edad, el sector de población que más se vacuna es el mayor de 60 años. En concreto, se han vacunado este año 277.866 sevillanos de entre 60 y 69 años y 178.449, de más de 70. Le siguen, aunque muy de lejos, los menores de 0 a 4 años, con 43.298 dosis.

Este auge contrasta con la tendencia sostenida de la vacunación contra el Covid-19, que desciende campaña tras campaña. Este año, 208.431 sevillanos se han vacunado contra el coronavirus, frente a 212.287 en la temporada 2024-2025 y 276.045 en la de 2023-2024. Seis años después del estallido de la pandemia, se observa que la población ha ido relajando la protección frente al Covid-19, probablemente porque la percepción del riesgo ha disminuido, y la enfermedad, aunque presente, ya no se siente como una amenaza inmediata. El perfil del sevillano que más se vacuna frente al Covid responde al de las mujeres con una edad comprendida entre los 60 años y los 69.

El contexto epidemiológico refuerza esta lectura. La incidencia de gripe en Sevilla sigue siendo la más alta de Andalucía, aunque ha descendido levemente en la última semana, pasando de 48,5 a 44,2 casos por 100.000 habitantes, mientras que el conjunto de infecciones respiratorias agudas aumenta ligeramente, de 317,7 a 318 casos por 100.000 habitantes. La gripe superó el umbral epidémico a mediados de diciembre, cuando su tasa triplicó la semana anterior, lo que ha incentivado a muchos sevillanos a acudir a los centros de vacunación.

El contraste entre la creciente conciencia frente a la gripe y la relajación frente al Covid-19 evidencia un fenómeno relevante. La memoria colectiva de la pandemia impulsa la vacunación sólo mientras la amenaza es percibida como inmediata. La gripe, a pesar de su naturaleza estacional, está logrando movilizar a la población, mientras que el Covid-19, seis años después de su irrupción, se enfrenta a una aceptación de riesgo más relajada.

Así todo, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, subraya que la población diana está cada vez más protegida gracias al esfuerzo de los profesionales sanitarios. En toda la comunidad, 1.903.244 andaluces han recibido la vacuna antigripal. Además, se ha inmunizado 772.741 personas frente al Covid-19 y 43.832 bebés contra el virus respiratorio sincitial, alcanzando el 94,6% de cobertura en este grupo vulnerable.

Sanidad alerta de que la campaña de este año es “especialmente virulenta” porque la variante circulante de la gripe no había sido dominante en años anteriores, reduciendo la inmunidad colectiva. Algunos centros sanitarios han vuelto a instaurar el uso obligatorio de mascarilla y la Junta de Andalucía ha prorrogado hasta el 6 de febrero la recomendación de su utilización en centros de salud y residencias, una medida preventiva que busca proteger a los grupos más vulnerables y reducir la presión sobre el sistema sanitario.