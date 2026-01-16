Brenes clama contra un vecino conflictivo y pide que la Justicia lo meta en la cárcel: “El pueblo no aguanta más”

Un vecino de Brenes con un extenso historial de delitos y altercados, entre ellos el apuñalamiento del dueño de un restaurante, volvió a ser detenido ayer después de robar el bolso a una mujer en la estación de tren. La situación es tan extrema que la pareja y un hermano de la víctima fueron a buscar al delincuente a su casa. Hay “alarma social” en el pueblo y el alcalde, Jorge Barrera, reclama a la Justicia que meta al “artista” en prisión provisional.

“Este personaje nos trae por la calle de la amargura a todos los breneros, incluida su familia”, dice el primer edil, que deja muy claro que los familiares del Chema, como es conocido, “son bellísimas personas”. “Pero él es mala persona. Tiene bastantes detenciones, ha amenazado a la Guardia Civil y a la Policía Local y hace cuatro meses le dio dos puñaladas a un hostelero porque las cámaras de su local lo pillaron en una fechoría y se la tenía guardada. Esta mañana ha vuelto a las andadas”, relata Barrera. No pasó nada, pero “se puso agresivo” cuando varios vecinos presentaron en su casa. “Se metió diciendo que sacaba una escopeta”, destaca el alcalde. En varios vídeos que circulan por Brenes se lo ve enfrentándose a un hombre y siendo arrestado pero con muchas dificultades: se necesitaron cinco hombres para meterlo en el patrullero.

“Brenes es un pueblo tranquilo, pero no aguanta más. Él es un grave problema para la sociedad. Si no lo meten en la cárcel, yo doy un paso al lado y esto es un polvorín. Pero claro, si lo pillas y los juzgados de Lora lo ponen de patitas en la calle...”, lamenta Barrera. “Eso es lo que más duele, que lo sueltan automáticamente”, insiste. El Ayuntamiento, de hecho, está valorando presentarse como acusación particular contra este vecino “para hacer toda la presión posible”. “Esta persona no puede estar suelta en la calle. Es muy mala persona y acabará cometiendo una desgracia”, avisa.