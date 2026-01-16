La autopsia confirma un traumatismo craneoncefálico como causa de la muerte del sevillano en Andover

La autopsia realizada a Juan Manuel Andrey Valenzuela, el vecino de Mairena del Aljarafe (Sevilla) que murió en la madruga de Año Nuevo tras sufrir una agresión en la localidad de Andover (Reino Unido), confirma que la causa de fallecimiento se produjo como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, según han explicado a este periódico fuentes próximas a la familia de la víctima. Esta causa de la violenta muerte de Juan Manuel coincidiría con la versión que la Policía británica ofreció a su pareja, Victoria García, según la cual, alguien había golpeado en la cara a Juan Manuel, que cayó de espaldas, se dio un fuerte golpe en la cabeza y "se le paró el corazón".

El suceso tuvo lugar poco antes de las tres de la mañana del pasado 1 de enero, en concreto, la Policía de Andover recibió una llamada a las 02:53 horas en la que se informaba de que se había producido un altercado en la calle Londres, en el centro de esta localidad que se ubica a unos 120 kilómetros al Oeste de la capital británica. Juan Manuel Andrey Valenzuela, de 48 años, fue trasladado al hospital de Southampton con una grave lesión en la cabeza y, según le explicaron en su momento los médicos a su pareja, Victoria García González, había sufrido una hemorragia craneoencefálica grave, no podía ser operado y probablemente no despertaría, debido a que había estado "20 minutos con el corazón parado y el daño cerebral era irreversible". Juan Manuel falleció el domingo 4 de enero, tras haber donado sus órganos, como era su deseo.

En relación con la agresión, la Policía detuvo a un hombre de 36 años, identificado como Kyle Barnett, quien fue acusado de ocasionar graves daños corporales "sin intención", según informó en su momento la prensa local de Andover. El sospechoso compareció el 2 de enero ante el tribunal de Southampton, que lo dejó en libertad bajo fianza, con la obligación de ofrecer una dirección de residencia y la entrega de su pasaporte.

Kyle Barnett tiene no obstante que comparecer el próximo 4 de febrero ante el Tribunal de la Corona de Winchester, donde tendrá que declararse culpable o inocente de los cargos en relación con la muerte de Juan Manuel. Si reconoce su participación en la agresión, al día siguiente habría un veredicto y se le impondría una pena más leve precisamente por haber aceptado la culpabilidad. Se trata de una figura jurídica similar a la que hay en los juzgados españoles para la confesión de los hechos y el reconocimiento de la culpa, una conformidad con las acusaciones que permite reducir una parte de la posible condena que le pudiera corresponder.

La causa de la muerte coincide con la versión facilitada por la Policía a la familia de la víctima

En cambio, si se declara inocente, se iniciaría una fase del proceso que se asemeja a la instrucción judicial que se realiza en España, con la recopilación de pruebas y la recogida de testimonios de posibles testigos de cara a la futura celebración de un juicio y el dictado posterior de una sentencia.

La pareja de Juan Manuel, Victoria García, que es vecina de Palomares del Río, denunció esta semana, en una entrevista con este periódico, la falta de información sobre cómo ocurrieron los hechos y el "abandono" por parte del consulado y la embajada española en Londres.

Juan Manuel y Victoria residían desde hace once años en Andover, ciudad a la que llegaron en mayo de 2015 huyendo de la "precariedad" laboral de nuestro país. Ella trabaja como analista de datos y Juan Manuel era operador de control numérico (realizaba cortes de metales con una máquina láser).

"Tengo una sensación de impotencia, porque todo está en manos de la Policía y del coroner´s officer" (oficial forense), señalaba Victoria García.

Sobre el tratamiento que ha recibido por parte de los organismos españoles, Victoria aseguró que se ha sentido "abandonada por el consulado, la embajada y el Gobierno" de España, puesto que le dijeron que "no le podían ofrecer ayuda legal y no le podían ayudar de ninguna manera, puesto que no podía ejercer la acusación particular".

La viuda de Juan Manuel lamenta que no tiene apenas información sobre el proceso judicial, dado que en Reino Unido no existe la figura de la "acusación particular" como en España. Sí le han confirmado la celebración el próximo 4 de febrero de esa vista preliminar para determinar el grado de culpabilidad o inocencia del hombre detenido tras el fallecimiento de Juan Manuel.

Victoria sólo quiere que se esclarezcan las circunstancias de la trágica muerte. "Mi interés es que se haga Justicia, no busco una compensación económica. Estamos hablando de un asesinato. El pregunto agresor declaró que había sido sin querer y yo me pregunto si tú le pegas a una persona sin querer".

Sobre Juan Manuel, Victoria destaca que era una persona sensible, "a la que el corazón no le cabía en el pecho, siempre quería lo mejor para todo el mundo. Siempre estaba para los demás, era cariñoso, simpático, y nunca jamás se peleó ni le pegó a nadie".