El alcalde de Mairena de Aljarafe lamenta el homicidio de Juan Manuel Andrey en Andover

El alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, ha lamentado este miércoles el homicidio en Andover (Reino Unido) de Juan Manuel Andrey Valenzuela, un vecino de la localidad sevillana que murió tras recibir un golpe en la cara en la madrugada de Año Nuevo en un pub.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el regidor ha escrito lo siguiente: "Lamento enormemente el homicidio en Andover, Reino Unido, de nuestro vecino Juanma Andrey, muy querido en su barrio, Ciudad Aljarafe. Siempre lo recordaremos por su simpatía y generosidad".

El regidor mairenero ha recordado que el suceso, adelantado por este periódico, está siendo investigado por las autoridades policiales británicas. "Espero mayor sensibilidad, agilidad y transparencia con su familia, a la que traslado mi más sincero pésame", ha añadido Antonio Conde.

La Policía británica está investigando el presunto homicidio de Juan Manuel Andrey Valenzuela, un vecino de Mairena del Aljarafe de 48 años, que residía en Andover, una ciudad ubicada a unos 120 kilómetros al Oeste de Londres. La muerte se produjo la pasada Nochevieja, cuando Juan Manuel recibió un fuerte golpe en la cara mientras estaba en un pub de esta localidad de Reino Unido, entrando en parada cardiorrespiratoria y falleciendo tres días después en el hospital de Southampton.

Su pareja, Victoria García González, vecina de Palomares del Río, ha denunciado en una entrevista con este periódico la falta de información sobre cómo ocurrieron los hechos y el "abandono" por parte del consulado y la embajada española en Londres.

Juan Manuel y Victoria residían desde hace once años en Andover, ciudad a la que llegaron en mayo de 2015 huyendo de la "precariedad" laboral. Ella trabaja como analista de datos y Juan Manuel era operador de control numérico (realizaba cortes de metales con una máquina láser). La prensa local informó sobre los hechos y de la detención de un ciudadano británico, identificado como Kyle Barnett, de 36 años, acusado de infligir "graves daños corporales sin intención".

La Policía, prosigue Victoria, le facilitó algunos datos, muy escuetos, sobre lo que había ocurrido. Alguien había golpeado en la cara a Juan Manuel, que cayó de espaldas, se dio un fuerte golpe en la cabeza y "se le paró el corazón". Cuando pudo entrar en la habitación, observó que Juan Manuel estaba enchufado a un respirador, pero "él ya no estaba". Poco después, en la UCI, le explicaron que había sufrido una hemorragia craneoencefálica grave, que no podía ser operado y que probablemente no despertaría, puesto que había estado "20 minutos con el corazón parado y el daño cerebral era irreversible".

La viuda de Juan Manuel lamenta que no tiene información sobre el proceso judicial, dado que en Reino Unido no existe la figura de la "acusación particular" como en España. Sí le han dicho que el próximo 4 de febrero se celebrará en los juzgados de Southampton una vista preliminar en la que se determinará si el detenido, Kyle Barnett, es "culpable o no". Si se considera que hay indicios criminales contra él comenzaría entonces el proceso legal, similar a la instrucción judicial en España con la recopilación de pruebas y la celebración de un juicio. De lo contrario, el sospechoso quedaría libre. "Tengo una sensación de impotencia, porque todo está en manos de la Policía y del coroner´s officer" (oficial forense), señala Victoria García.