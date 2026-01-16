¡Que viene Sergio Ramos...!

Sergio Ramos nunca es discreto. No va con su filosofía. Se hace notar y siempre lo hizo. La leyenda del Real Madrid y ex jugador del Sevilla en dos etapas –cortas, eso sí– en el primer equipo nervionense fue noticia este jueves por su aterrizaje en Sevilla, lo que no tendría nada de extraño teniendo en cuenta que el camero tiene una finca de su propiedad en Bollullos de la Mitación en la que pasa temporadas generalmente de ocio o en vacaciones.

Ahora que está en paro tras acabar su vinculación con los Rayados de Monterrey sería incluso algo más normal... si no fuera porque su nombre lleva dos semanas vinculado con fuerza al proceso de venta (o más bien de subasta al mejor postor) que lleva haciendo del Sevilla su actual consejo de administración, con su secretario, Alberto Pérez Solano al frente o muy encima de las operaciones.

Pero varios medios tardaron escasos minutos en apresurarse a aclarar que el motivo de la visita de Sergio Ramos a Sevilla es la de mantener las primeras reuniones con los máximos accionistas o con los intermediarios autorizados. En este sentido, El Chiringuito y Zona Mixta, que fueron quienes primero alertaron de la llegada del futbolista con imágenes en el aeropuerto tras su viaje en su avión privado, apuntaban que el ex canterano sevillista se había desplazado a Sevilla acompañado de su hermano René (lo que no es noticia) y por uno de sus abogados de confianza, Julio Senn. Esto último sí tiene su conexión con este supuesto inicio de las negociaciones.

Una información de El Desmarque iba más allá y aseguraba que Sergio Ramos tenía una cita fijada con Carolina Alés y con Alberto Pérez Solano, evidentemente, con el fondo de una futura venta del Sevilla, una reunión que otros medios localizaban en el hotel NH Convenciones, cerca del Ramón Sánchez-Pizjuán

Sergio Ramos sería la cabeza visible de un fondo de inversión mexicano o estadounidense que tiene interés en entrar en la propiedad del Sevilla, como otros fondos interesados que han presentado ofertas ya.

Paralelamente, uno de los actores principales de esta historia, José María del Nido Benavente, como máximo accionista a título individual y que controlaría un porcentaje mayor a través de apoyos, sigue defendiendo que no ha recibido noticia alguna ni de parte de Sergio Ramos ni de parte del consejo o de quien esté haciendo las veces de interlocutor en las negociaciones con los diversos grupos interesados. Tampoco estaría de más recordar que las relaciones entre el ex presidente y el ex internacional y campeón del mundo, aunque mejoraron, nunca han sido las mejores, puesto que Sergio Ramos desde el principio culpó a Del Nido padre de que su imagen de cara al sevillismo estuviera distorsionada por la versión, según él falsa, de la historia de su fichaje por el Real Madrid y la célebre discusión en si pagó la cláusula de rescisión o no.

No obstante, existen obligaciones de arrastre según los pactos y el proceso natural es que una vez que el resto de accionistas fijen un comprador y una oferta se la trasladen.