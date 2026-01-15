El Sevilla intentará que Akor Adams pueda jugar el lunes contra el Elche

El Sevilla, una vez que Nigeria se ha quedado fuera de la final de la Copa de África, intenta mover sus hilos para que Akor Adams pueda volver a tiempo para jugar el lunes ante el Elche pese a que su selección tiene pendiente el partido por el tercer y cuarto puesto ante Egipto, choque fijado para mañana sábado en Casablanca a partir de las 17:00 horas. La FIFA marca, a través de una recomendación comunicada a sus federaciones, que un jugador no puede disputar dos partidos con menos de 72 horas de descanso.

Sin embargo, en el Sevilla entienden que no es una norma sino una mera recomendación, aparte de que habrá que ver si Akor Adams disputa al final ese partido en el que lo que se decide es la final de consolación. El fornido delantero, autor de dos goles en el torneo, ha sido titular en todos los partidos menos en uno en el equipo que dirige Eric Chelle, y podría descansar en la última cita, en la que lo lógico es que tengan su oportunidad jugadores que no han tenido mucha participación, situación en la que se encontraría su compañero Ejuke.

Otra cuestión es que el el propio Akor Adams pidiera, a instancias del Sevilla, no jugar o no disputar demasiados minutos para poder ayudar al equipo de Matías Almeyda, inmerso en una absoluta crisis de sequía de goles (cuatro partidos sin macar) ante el Elche. Pero la selección es una cuestión de Estado en Nigeria, y en general en todos los países de África, y la FIFA marca muy claramente que las federaciones puedan disponer de sus jugadores hasta el final de cualquier torneo internacional de los que organiza. Aparte, habrá que ver si hay actos institucionales en su país y que la selección sea de algún modo requerida por el gobierno del país.

La final de la Copa de África la disputan este domingo las selecciones de Senegal y Marruecos, que ganó el miércoles a Nigeria en la tanda de penaltis.