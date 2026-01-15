Todos los desfiles del segundo día de We Love Flamenco 2026, en fotos

Jornada para una flamenca mucho más retro y vintage, la del segundo día de desfiles de We Love Flamenco 2026 también ha estado marcada por los desfiles colectivos y las nuevas incorporaciones. A las icónicas y más que reconocibles propuestas de firmas más que consagradas como Flamenca Pol Núñez y Ángela & Adela se suma la participación del diseñador Alberto Mattey, que este año celebra su 25 aniversario.

Flamencas con movimiento, con faldas en las que el vuelo y la ligereza son la clave y una paleta cromática que se mueve entre los empolvados y los colares vintage contrastan con las propuestas más ajustadas y satinadas. La flamenca bohemia más retro convive en perfecta armonía con la más recargada en la segunda jornada de We Love Flamenco. Además, los desfiles colectivos de la Diputación de Sevilla y de la Hermandad del Rocío de Sevilla también dejaron propuestas romeras muy ligeras y en las que las cortes clásicos cobran protagonismo.

El desfile de la Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026

El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

Con los colores blanco y verde como tonalidades protagonistas, el desfile de la Diputación de Sevilla recogió propuestas de diseñadores de la provincia en las que destaca la flamenca más clásica. Verde Andalucía, verdes apagados y mucho blanco, como contraste a algunas leves pinceladas de color en propuestas de invitada. En el desfile se vieron las propuestas de Alejandro Postigo, Ana Ferreriro, Ángeles Álvarez, Ángeles Copete, Ángeles Espinar, Arte y Compás, Benjamín Redondo, Concha Peralta, Eloy Enamorado, Engalana, Mari Carmen Cruz, Marta Arroyo, Tradiciones Isabella, Yolanda Moda Flamenca y Mónica Méndez.

El desfile de la Hermandad del Rocío de Sevilla en We Love Flamenco 2026

El desfile de Hermandad del Rocio de Sevilla en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

Con el desfile a beneficio de la Hermandad del Rocío de Sevilla We Love Flamenco colabora con la obra de acción social del colectivo. En el desfile se vieron propuestas romeras muy vaporosas y fluidas y en las que el color no ha faltado. A destacar, el calzado, unas originales alpargatas de esparto en tonos flúor de la firma Slow Love Shoes.

El desfile de Ángela & Adela en We Love Flamenco 2026

El desfile de Ángela & Adela en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

Las flamencas vintage de Ángela & Adela tienen cierto aire evocador a los estilismos de los años 20. Con un sello de identidad muy característico, en su colección proponen una flamenca inspirada en la luminosidad Joaquín Sorolla y la opulencia ornamental de Gustav Klimt. Cortes asimétricos, faldas con vuelo, talles ajustados, lunares y rayas conviven en una flamenca en la que los luneres y las rayas definen los estampados. La gama cromática se mueve entre los verdes oliva y azules empolvados, pero también destaca la intensidad de los rojos y corales. No faltan las tiras bordadas, los tejidos perforados y los encajes en tejidos que van de la seda salvaje a los georgettes o las gasas.

El desfile de Flamenca Pol Núñez en We Love Flamenco 2026

El desfile de flamenca Pol Núñez en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

La inspiración musical dibuja a las flamencas bohemias de Delia Núñez, que bebe de la zarzuela La Revoltosa, de Ruperto Chapí, para plantear su colección. Si la obra se inspira en un patio de vecinos del Madrid castizo, la diseñadora lo plasma en sus flamencas a través de propuestas desenfadas y vintage, remarcando mucho más su estilo. Los volantes de diferentes tamaños y diferentes disposiciones recorren faldas con mucho vuelo y que garantizan la comodidad. Los diseños, que se acompañan de un clásico de la firma, los mantones patchwork, se tiñen de rosas, celestes, morados y corales y estampados de lunares exclusivos de la firma.

El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026

El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

El diseñador se incorpora a la pasarela y celebra con su colección el 25 aniversario de la firma. Inspirada por toda la trayectoria de la firma, la colección muestra a una flamenca muy femenina, de talles ajustados y volúmenes medios. Los cortes sirena contrastan con los talles a la cintura y el volumen de las mangas contrasta con diseños con volantes de capa y faldas cansteras. Los tejidos marcan el contexto de cada diseño. Para la Feria crepes y jacquard estampados, plumetis y batistas para el Rocío, gasas, satenes y viscosa para las propuestas más festivas.

