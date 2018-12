Del parqué a los 'smartphones'

"Esperamos llegar a los 10.000 alojamientos antes del verano que viene", manifiesta Bustamante. "Bajo el mismo paraguas de CheKin, tenemos posibilidades de desarrollar otras cosas distintas", continúa. "Y es un mercado enorme", agrega su compañero.La amistad entre estos dos ex bases, que tiene su gérmen en la cantera del Caja San Fernando, ha dado pie a un proyecto de proyección altísima. "Eric siempre antepone los intereses del equipo o del proyecto por encima de los suyos. Y es un lujo trabajar con ese tipo de perfiles", zanja Bustamante.

Algún tiempo después, ya reinstalado en España, Bustamante pasó a formar parte de la plantilla de Glamping Hub, una startup fundada en Sevilla que acabó siendo referencia mundial como plataforma de alojamientos turísticos en parajes naturales. "Cuando yo entré en la empresa, éramos ocho; cuando me fui, éramos 100".

Concluida esa experiencia, Bustamante, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, cruzó el charco para hacer un MBA en San Francisco. Uno especializado en finanzas y negocios internacionales. "Aquello fue una inmersión total en la industria. Descubrí que el mundo de la tecnología me encantaba", relata.

Algo antes, a los 28, lo dejó Bustamante, que desde muy joven tenía intenciones muy nítidas. "Decidí que quería formarme y que quería hacerlo en Estados Unidos. Me atraía mucho toda la innovación que había en la zona de California", explica el sevillano. Es por eso que en 2012, el que sería su último curso como profesional, marchó a Liverpool para perfeccionar su inglés. Y allí firmó por el Mersey Tigers, club que militaba en la primera división británica.

Durante sus últimos cursos en el baloncesto, Sánchez "no había podido contar con la tranquilidad necesaria para poder poner en práctica" un proyecto como tal. Había estudiado Tecnologías de la Información por la UNED. Y cuando el baloncesto le dio tregua, se embarcó en la creación de Luther codo a codo con Carlos Lagares.

"Lanzamos la aplicación en marzo y ya hay casi 4.000 viviendas dadas de alta" - Eric Sánchez, ex jugador de baloncesto

En aquel reencuentro empezó a gestarse CheKin, una app que se ha convertido en la principal ocupación profesional de Sánchez y Bustamante, ahora socios. "Antonio gestionaba viviendas turísticas y detectó que había una serie de tareas que no estaban del todo bien optimizadas a la hora de gestionarlas. Y el otro socio, Carlos, y yo, teníamos una empresa de desarrollo de web y de aplicaciones móviles, Luther", explica Sánchez acerca de esas conversaciones iniciales. "Enseguida vimos que eso que Antonio quería optimizar era teconlógicamente viable".

La relación actual con el baloncesto y el reconocimiento de Budapest

La llama de la pasión nunca se apaga, pero Antonio Bustamante y Eric Sánchez tienen una relación distinta con el baloncesto después de haberlo dejado. El sevillano lo sigue practicando. Y de hecho, ha jugado los dos últimos años en Primera Nacional con el Labradores. "Aunque voy cuando puedo y no tengo el compromiso de ir todos los fines de semana", recalca él. Para Bustamante, el deporte es una herramienta esencial para "desconectar y conectar con el trabajo". La perspectiva de su amigo es muy distinto. "Yo apuré bastante mi carrera y, aún así, me retiré por problemas físicos, porque me operé un par de veces la rodilla. Y después de toda una vida entrenando mañana y tarde y dándole mucha caña a la rodilla, el poder descansar y levantarme por las mañanas sin cojera, es agradable", bromea Eric, que reconoce que tiene el baloncesto algo apartado. La realidad es que CheKin consume mucho tiempo a ambos. Sobre todo, con eventos como el que tuvo lugar en Budapest el pasado 27 de septiembre. La app andaluza fue seleccionada por la Organización Mundial del Turismo como una de las 20 empresas más innovadoras del sector, entre más de 3.000 candidaturas. Es sólo uno de los reconocimientos que han recibido Bustamante y Sánchez, también varias veces galardonados a nivel nacional.