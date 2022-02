Así quedan los octavos de final de la Europa League: partidos y fechas

Finalizada la ronda previa para acceder a octavos de final de la Europa League, es hora de que los equipos que quedaron primeros en su grupo de Europa League conozcan a su rival para octavos de final. Ya solo quedan 16 conjuntos en la carrera por llegar a la ansiada final del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Los tres españoles que han conseguido su billete para octavos tienen el destino de enfrentarse a uno de los cabezas de serie. El Eintracht es el Rival del Betis, el West Ham con Declan Rice será el rival del Sevilla, mientras que el Galatasaray se enfrenta al Barcelona. Estos son los partidos de los octavos de final de la Europa League:

Partidos de octavos de la Europa League

Sevilla - West Ham

- West Ham Atalanta - Bayer Leverkusen

Leipzig - Spartak de Moscú

Porto - Olympique de Lyon

FC Barcelona - Galatasaray

- Galatasaray Real Betis - Eintracht Frankfurt

- Eintracht Frankfurt Rangers - Estrella Roja

Sporting Braga - Monaco

Formato y condicionantes de los octavos de final

En el sorteo no podían quedar emparejados dos equipos de la misma federación, los cabezas de serie no pueden enfrentarse entre ellos y el partido de vuelta se juega en el estadio del cabeza de serie. El sorteo puro no llega hasta cuartos de final.

La ida de todos los partidos de octavos de final de la Europa League está programada para el día 10 de marzo, mientras que la vuelta para una semana después, es decir, el 17 de marzo.

Dónde ver por televisión el sorteo de octavos de final de la Europa League

La cita se puede seguir a través de Movistar+, más concretamente desde el canal dedicado a las competiciones de la UEFA, el Movistar Liga de Campeones. La retransmisión del sorteo comienza a las 11:45. Gol TV también ofrece la retransmisión del sorteo desde las 12:00, así como a través de la página web uefa.tv.

Cuándo se juegan los octavos de fnal de la Europa League

Las eliminatorias se disputan el jueves 10 de marzo y los partidos de vuelta se juegan una semana después, el 17 de marzo. El Betis juega la ida el 9 de marzo, miércoles para no coincidir con el Sevilla en el mismo día.