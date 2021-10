Pau Gasol anuncia su retirada del baloncesto

No habrá un último baile para Pau Gasol. El pívot catalán, uno de los deportistas españoles más grandes de todos los tiempos, anunció este martes su retirada del baloncesto a los 41 años. Tras conquistar la pasada Liga Endesa con el Barcelona, con el que también fue finalista de la pasada Euroliga -el único título que se le ha resistido en su dilatada carrera- y cerrar un ciclo con la selección española en los Juegos Olímpicos de Tokio, el mayor de los Gasol ha decidido dejar el baloncesto.

"Estoy aquí para comunicaros que me voy a retirar del baloncesto profesional, es una decisión difícil pero meditada y hay que cambiar un poco de marcha y también saber disfrutar. Una de las cosas que quería era acabar jugando y disfrutando, no por una lesión. Muy agradecido a todos los que habéis contribuido a que eso fuera una realidad", ha explicado el jugador visiblemente emocionado.

El Liceo de Barcelona, un lugar "especial" para el baloncestista, acogió un acto en el que estuvo respaldado por compañeros y amigos, además de por su hermano Marc. Una cita que ya auguraba el adiós profesional del deportista tras más de 20 años de carrera profesional.

Gasol comenzó su intervención añadiendo contexto a la decisión que se disponía a anunciar, recordando que tras la grave lesión que sufrió en el pie "no había mucha gente que creyera que pudiera volver a jugar, ya con 39 años. Pero soy una persona de retos y me apetecía luchar por lo improbable, tenía además la ilusión de jugar delante de mi niña y trabajamos por ello".

"Llegué a un punto en el que estaba tranquilo dentro de la incertidumbre de que si mi carrera había acabado estaba en paz, pero con la ilusión de conseguir algo excepcional". En ese momento apareció la posibilidad de jugar en el Barça, "algo que no estaba en mis planes", dándole la oportunidad de vivir "una de las etapas más bonitas de mi carrera" antes de "jugar una vez más con la familia, con la selección".

Así, Pau se despide "muy agradecido a todos los que habéis contribuido a que esto fuera una realidad, haber ganado una Liga y haber disputado unos quintos Juegos Olímpicos con mis compañeros es algo muy especial. Muchas gracias".

Recuerdos y mucha emoción

Tras dar a conocer su decisión, el mayor de los Gasol inició una extensa y emocionante ronda de agradecimientos, comenzando por la prensa que ha seguido su carrera desde sus inicios. A continuación puso el foco en los aficionados, "por la energía que te transmiten. Tenemos la suerte de practicar un deporte que permite que muchísima gente venga a la cancha a vernos. Cuando los pabellones están a tope y vibran te hacen sentir una persona muy especial".

También tuvo palabras de agradecimiento para los fisios, preparadores y técnicos que a lo largo de su carrera le han ayudando a convertirse en uno de los mejores jugadores FIBA de la historia. También para su hermano Marc, "que tenía más claro que yo el tema del baloncesto. Poder jugar contigo, competir contigo, ver que me querías ganar siempre me motivó y ver tu capacidad de superación siempre ha sido especial". Y, cómo no, para su inseperable Juan Carlos Navarro. "Además de tu talento, me enseñaste el sentido de la amistad. Mi vida era familia, casa, estudios y baloncesto y tú me estuviste abriendo las miras. No solo me inspiraste como jugador, sino también como amigo. Eso queda ahí para siempre”.

El momento más emotivo del acto llegó cuando quiso hacer una mención especial "al compañero Kobe Bryant, que me gustaría muchísimo que estuviera aquí, pero así es la vida...". Gasol no pudo evitar romper a llorar recordando al excepcional jugador de los Lakers, fallecido junto a su hija en un accidente de helicóptero. "La vida es muy injusta a veces y le echamos de menos. Me enseñó a ser un mejor líder, un mejor competidor, un ganador. Siempre lo he considerado como un hermano mayor, gracias Kobe".

¿Y ahora qué? Antes de cerrar su discurso para enfrentarse a las preguntas de los periodistas, Pau Gasol esbozó lo que será su futuro tras el baloncesto. Su compromiso es el de "devolver al deporte y a la sociedad todo lo que me ha dado a mí, ya sea como miembro del COI y formar parte del movimiento olímpico, ya sea como asesor y embajador del Barça, como miembro del CADE, desde la academia de baloncesto... esto no es un adiós, es un 'seguimos'. Se cierra la etapa de jugador y se abre otra", sentenció.

Pau Gasol se despide del baloncesto como una leyenda de este deporte. Considerado el mejor jugador español de todos los tiempos y uno de los europeos más influyentes en la NBA, su extenso palmarés incluye dos anillos de campeón de la NBA, tres ligas ACB, tres medallas olímpicas y otras ocho medallas con la selección española, entre ellas el oro logrado en el Mundial de Japón 2006 que marcó la explosión de la generación de oro del baloncesto español.