¿Qué pensará Vinícius de los insultos madridistas a Nnaji?

El madridista Vinícius se ha erigido en el adalid de la lucha contra el racismo en el deporte español a raíz de algunos actos denunciados durante la pasada temporada. Incluso, la FIFA lo ha metido en una comisión de trabajo para acabar con esta lacra en el fútbol, lo que ha sido muy comentado en todo el panorama internacional. Sin embargo, este tipo de actitudes se dan en todos los deportes y en todas las aficiones desgraciadamente y hay que acabar con ellas con prontitud.

Por ello, sería interesante conocer ahora la opinión del futbolista brasileño sobre las actitudes protagonizadas por seguidores del Real Madrid cuando el Barcelona llegó el lunes al WiZink Center madrileño para disputar el tercer partido de la final de la Liga Endesa.

En un vídeo de la llegada del autobús del Barcelona se escucha "negro de mierda" cuando el joven nigeriano Nnaji está entrando en el pabellón madrileño o "hijo de puta rata pestosa" a continuación

Los hechos fueron denunciados incluso por el entrenador del Barcelona, Sharunas Jasikevicius, en la rueda de prensa posterior al partido, cuando se refirió a los insultos racistas que había recibido el joven Nnaji, un jugador de 18 años del que se considera que tiene un gran porvenir en la NBA.

🔊"Tenemos que acabar con esto, tenemos que luchar contra esto, esa lucha es más importante que el título"Jasikevicius sobre los insultos racistas recibidos por Nnaji antes del partidopic.twitter.com/ZN77o416lf — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) June 20, 2023

Jasikevicius hizo una reflexión bastante extensa y se refirió incluso a las palabras de Vinicius, algo que fue recogido en un vídeo publicado por Gigantes del básket. El entrenador azulgrana comenta que es más importante que el título pelear contra estas actitudes racistas.

"Es una cosa lamentable, no puede ser, lo escucho mucho hablando de Vinícius y ahora tenemos que hablar sobre lo que pasa, porque esto tiene que parar ya", arranca Jasikevicius. "Esto no va con los valores del Real Madrid y con sus seguidores y tenemos que estar muy enfadados. Esto no puede ser, me da igual que sea un jugador del Real Madrid o del Barça o de otro equipo, no puede ser, hay que controlar esto y pelear contra esto y lo vamos a hacer porque más importante que el título es esto. James es un chico estupendo y queremos que se pare esto y se deje de hablar de esto", añadió.