Primera derrota de la temporada del Fundación Unicaja Andalucía (1-3)

Dos Hermanas/No pudo sumar el Fundación Unicaja Andalucía frente a un gran CV Heidelberg en un partido muy igualado que cayó del lado visitante por 1-3. En el tercer set, con la máxima igualdad, dispuso de hasta siete bolas de set para ponerse por delante y amarrar un punto, pero finalmente cayó del lado canario.

Comenzó el primer set con un Heidelberg Volkswagen mejor plantado en pista y siendo muy contundentes en ataque. El bloqueo nazareno no consiguió parar los intentos visitantes y con 5-11 tuvo que parar el partido Ricardo Torronteras para ordenar a su equipo. No reaccionó el equipo y sustituyó a Sira Plaza y Emma Ellis por Lazurenko e Irene de Blas buscando nuevas opciones en pista. Dayanna Segovia y Camila Hiruela encontraban suma facilidad para puntuar para el equipo canario. Subió el nivel de saque el Fundación Unicaja Andalucía y eso permitió frenar los ataques rivales y acortar un poco las diferencias hasta el 14-22 con una gran Maguilaura Frías tirando del equipo. No pudo hacer mucho más el equipo nazareno y Heidelberg cerró el set por 16-25.

Tocaba reaccionar desde el inicio y así fue. La afición apretó y el Fundación Unicaja Andalucía subió el nivel en todos los aspectos del juego. La igualdad fue total desde el inicio, no se llegó a una diferencia de dos puntos hasta el 20-18 donde Santiago Guerra, técnico visitante pidió tiempo muerto. Las nazarenas puntuaron con una gran Louise Sansó y Emma Ellis, que se sumó a la fiesta. Tras el 20-20 apareció la mejor defensa de las de Torronteras, con Isabel Barón como líbero y todo el equipo empujando hasta el 23-21 mientras la afición animaba sin cesar ante el espectáculo. Un bloqueo de Louise Sansó a Vilvert daba las primeras bolas de set para el Fundación Unicaja.

Continuó la buena inercia en el inicio del tercer set hasta colocar un interesante 10-5. Maguilaura Frías y Emma Ellis seguían tirando del carro y el bloqueo cerraba los intentos visitantes. Pero Heidelberg sacó raza y puso el 10-9 teniendo que pedir tiempo muerto Ricardo Torronteras para frenar el parcial. No fue así y una bola fuera de Emma puso la máxima igualdad. La desconexión continuó hasta el 10-12, un parcial de 0-7 que hizo mucho daño. El 12-15 en el electrónico con Dayanna Segovia puntuando desde dos con facilidad puso muy complicado el set. Pero el poder de Los Montecillos salió a relucir y un parcial de 3-0 puso la igualdad de nuevo a 17. El mejor voleibol de la temporada se vio en un final de set de infarto donde el Fundación Unicaja Andalucía dispuso hasta de siete bolas de set para cerrarlo, pero finalmente cayó del lado visitante por 33-35 tras un recital de defensas y bloqueos.

Después del varapalo que supuso perder de esa forma el tercer set, las nazarenas intentaron resarcirse pero no dejó de pisar el acelerador Heidelberg Volkswagen apoyadas en Vilvert y Segovia. Maguilaura Frías seguía puntuando desde zona cuatro pero no fue suficiente para unas canarias que rompían el bloqueo local a cada instante. El nivel de saque bajó y fue ajustada mejor la recepción rival. El último set se lo llevaron las canarias por 20-25. Maguilaura Frías fue la máxima anotador por parte de las nazarenas con 22 puntos, seguidas de Louise Sansó y Emma Ellis con 18 puntos cada una.

El Fundación Unicaja Andalucía jugará la próxima jornada frente a Haro Rioja Voley el sábado a las 18:00 horas como visitantes. Posteriormente, tendrá el primer compromiso europeo frente a Panathinaikos en tierras griegas el miércoles 6 de noviembre a las 17:00 horas.