El Proin BM Sevilla consigue un claro triunfo en el derbi andaluz ante Los Dólmenes (23-29)

Antequera/Sólido triunfo del Proin Balonmano Sevilla en uno de los derbis andaluces de la División de Honor Plata. Los hombres de Víctor Montesinos consiguieron su tercera victoria del curso al ser bastante superiores al Los Dólmenes en su visita a Antequera. El resultado final registró un 23-29, pero hay que tener en cuenta que los dos últimos goles fueron locales y que la diferencia en el juego fue aún mucho mayor.

Fue un partido igualado en la primera mitad, pero que ya avisaba de que la ventaja se ensancharía a favor de los visitantes en el momento en el que éstos defendieran con solvencia el ataque del histórico Los Dólmenes. La diferencia de estatura, y también de calidad por supuesto, entre unos y otros era considerable y bastaba con ese pequeño detalle defensivo para que todo se viera plasmado en un marcador mucho más holgado.

Por ello, las consignas de Víctor Montesinos en el descanso a los suyos dieron resultados y las pérdidas del equipo antequerano fueron muchísimas en la segunda mitad en el momento en el que no hallaron situaciones fáciles de remates por el centro de la defensa sevillana. Eso provocó que todo estuviera en torno a una horquilla de ocho goles de ventaja para el Proin BM Sevilla. Si no se producía una de las tradicionales desconexiones de este equipo, estaba claro que el triunfo, el primero fuera de casa de la temporada, viajaría en el autobús de retorno por la Autovía de Andalucía.

Ventaja de tres goles

Ni siquiera la baja por lesión del central Alberto Ruiz, que no pudo regresar a su anterior casa por unas molestias, iba a hacer mella en un Proin BM Sevilla con una plantilla bastante superior. Los sevillanos ya se despegaron en el arranque del partido con una ventaja de tres goles. Eran momentos en los que el veterano internacional Ángel Montoro era imparable para los malagueños. Pero inmediatamente vino un parcial de 3-0 para los anfitriones que devolvía de nuevo las tablas.

Sin embargo, el Proin BM Sevilla se iba a ir al intermedio con un marcador favorable de 11-14 y, sobre todo, con la sensación de que era muy superior a un rival bastante disminuido respecto a cursos anteriores. Para ello, también era importante la actuación de un Kilian Ramírez bastante seguro en la portería y que aprovechaba la corpulencia de sus compañeros por el medio para realizar muchas paradas.

Entre eso y las pérdidas absurdas de los malagueños en los intentos de pases de un lado para otro para abrir la defensa la brecha en el marcador se fue haciendo más grande para pasar al 16-24 cuando ya se afrontaban los diez últimos minutos del choque. Montesinos, además, había sabido mover muy bien a sus peones para que todos llegaran bastante frescos a ese tramo en el que ya era fundamental mantener la concentración para no entrar en una fase de desconexión absoluta.

No hubiera sido la primera vez que al Proin BM Sevilla le entra el vértigo cuando tiene el triunfo cerca, sobre todo fuera de casa, pero esta vez no fue así y la primera victoria como forastero debe servir para fortalecer la confianza de un equipo que tiene mucha más calidad que los resultados que había obtenido hasta el momento, pues varios éxitos como forasteros se convirtieron finalmente en empates y eso ha provocado que no esté mucho más arriba en la clasificación en este año de debut en la División de Honor Plata del balonmano español.