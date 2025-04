El Real Betis Féminas se lleva una losa del Alfredo di Stefano (5-1)

Madrid/Escandalosa goleada la que se ha llevado el Real Betis Féminas en el Alfredo di Stefano. La derrota era esperable, pero no la imagen del equipo, que no se pareció a nada al encuentro que realizaron hace una semana donde compitieron de tú a tú. Se llevaron cinco goles de la capital de España, pero con una sensación de que si el Real Madrid hubiera necesitado más goles, los habría marcado.

Juan Rojo decidió salir con el mismo bloque respecto a la victoria de la Real Sociedad y sólo realizó dos cambios en el once. Blanca Muñoz y María Ruiz se quedaron en el banquillo, mientras que Roberts, ya recuperada tras el parón de selección, y Carla Armengol eran las dos únicas novedades.

No comenzó nada bien el encuentro el Real Betis Féminas. En los primeros minutos, Dorine cometió un penalti absurdo sobre Feller. Caroline Weir desde los once metros no falló para adelantar a las merengues en el marcador. El dominio era abrumador de las de Alberto Toril sobre las sevillanas, que les costaba incluso pasar del centro del campo. A los 20 minutos, el cuadro merengue pudo ampliar la renta tras una decisión más que dudosa de la árbitra, que señaló cesión cuando no lo era. Por suerte para el Real Betis no la ejecutaron bien. Aunque unos minutos más tarde, las locales colocaron el 2-0. Centro medido de Olga Carmona a Bruun que con un cabezazo logró su doblete.

Estaban desdibujadas las de Heliópolis, que no ganaban ni un duelo. Esto se vio reflejado en un córner, que acabó con el tercer gol para el equipo dirigido por Alberto Toril. Saque de esquina que primero cabeceó Lakrar en el segundo palo y después en boca de gol María Méndez, las dos centrales remataron sin oposición rival. Antes de llegar al descanso, dos regalos que acabaron en goles encajados. Pérdidas del equipo sevillano que acabaron en las dianas de Angendal y Signe Bruun prácticamente seguidas. La danesa incluso tuvo su hat-trick, pero en dos ocasiones su remate se estrelló contra la madera. Tras una plácida goleada tuvieron las locales una desconexión, que aprovechó Zouhir para maquillar el resultado.

Una segunda parte de relleno. Tras el descanso, las de Juan Rojo cambiaron algo la imagen. Juntaron más las líneas y unido a que el Real Madrid también dejó de pisar el acelerador, bajando la intensidad, acabó con la sangría de la primera parte. Superado la hora de encuentro, incluso Rosa Márquez acarició el segundo para su equipo, pero la desvió a córner la zaga blanca. Bajó revoluciones el conjunto local, jugando con la renta, que mandó, pero a diferencias de la primera mitad sin pasar por encima del rival.

Obligadas a ganar el derbi

El Real Betis Féminas tras esta abultada derrota tiene una final el próximo fin de semana en casa en el derbi contra el Sevilla FC. Tras esta victoria del Levante se quedan a dos puntos de los puestos de la permanencia. Además, aún tienen que recibir al líder, el Barça en la penúltima jornada de la Liga F.

