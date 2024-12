El Real Ciencias baja de miras y prescinde de cuatro jugadores

Sevilla/El Real Ciencias La Carloteña cambia de objetivos en plena temporada debido a los reajustes económicos. Las cuentas de la junta directiva del club se desmoronaron debido a que algunas ayudas oficiales no llegaron a los cálculos iniciales y eso ha obligado a tomar la determinación de prescindir de cuatro jugadores en en el final de noviembre. El club sevillano de la División de Honor de rugby ha hecho oficial la salida de los argentinos Axel Papa, Nico Parada, Fede Ehgartner y Sebastián Poet.

El club lo argumenta en su nota como “proceso de reordenación de la plantilla de cara al futuro” y se justifica que la medida se lleva a cabo para garantizar la viabilidad. “Una difícil decisión tomada con meditación, con la máxima responsabilidad con el fin de optimizar y hacer eficientes todos los recursos del club primando el proyecto deportivo”, argumenta.

Después se añade lo siguiente: “El Real Ciencias ha comenzado un proceso de reestructuración y adaptación de sus estructuras, este proceso se hace de la mano de los patrocinadores e instituciones que nos acompañan en este camino y que conocen y apoyan las decisiones que se están tomando. Buscamos en todo momento tener un equipo que, dando protagonismo a los jóvenes de la cantera, estamos seguros de que va a darnos muchas alegrías en el futuro”.

Hasta aquí la nota oficial, pero lo cierto es que en el Real Ciencias se han ido tomando decisiones por parte de los directivos que son difíciles de entender para muchos de sus aficionados. Sobre todo porque la situación no es nueva y ya se produjo algo parecido en el transcurso de la pasada temporada, cuando los jugadores se negaron a seguir entrenando y llegaron a no acudir a un partido en Valladolid por no cobrar. No se entiende, pues, que se volviera a montar un proyecto ambicioso y que otra vez se haya caído cuando la temporada aún está en los albores.

Ahí está la explicación de la salida del entrenador, Suso Romero, hace algunos días, que fue anunciada como una decisión de mutuo acuerdo entre las dos partes.