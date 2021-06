Croacia- España: Azpilicueta pone por delante a España (1-2)

Azpilicueta pone por delante a España (2-1) tras un centro de Ferran, y buena conducción de Pedri que sirvió a la banda al futbolista valenciano. La celebración fue especial con el portero de la Selección al que todos los compañeros fueron a abrazar, tras su error en el primer gol del partido.

Al descanso España y Croacia empatan en el partido de octavos de final de la Eurocopa en el Parken de Copenhague, tras una primera parte en la que la selección española mandó, pero fueron los croatas quienes se adelantaron. Un autogol de Unai Simón hundió a España durante algo más de diez minutos, hasta que Pablo Sarabia empató para los de Luis Enrique.

Pablo Sarabia enmienda el resultado para España tras un buen disparo de Gayá repelido por la defensa que Sarabia mandó a la red en una jugada en la que los croatas estaban con diez porque uno de sus jugadores estaba cambiándose las botas (1-1).

Croacia se adelanta en el marcador ante España tras un autogol con error grosero del portero Unai Simón (1-0). La selección española había empezado bien, dominando y con dos claras ocasiones de Koke y Morata que no vieron puerta.

Las buenas sensaciones del comienzo del partido se desvanecieron tras el gol croata y España tardó unos minutos en recomponerse, insuficientes para inquietar la portería croata, hasta el gol de Pablo Sarabia.

Adama Traoré ha sido el jugador descartado por el seleccionador español Luis Enrique Martínez para el duelo de octavos de final de la Eurocopa 2020 ante Croacia, para el que también es baja por lesión el portero David de Gea.

Luis Enrique descarta por primera vez a Adama Traoré, ausente el primer partido de la Eurocopa por problemas musculares, y que venía de debutar ante Eslovaquia en el último encuentro de la fase de grupos.

En el caso de que hubiese algún problema de lesión o expulsión con Unai Simón, portero titular de Luis Enrique en el torneo, se produciría el debut de Robert Sánchez. David de Gea es baja tras sufrir un problema muscular en el glúteo izquierdo en la víspera de los octavos de final.

La selección española juega con la segunda equipación blanca el partido de los octavos de final de la Eurocopa 2020 contra Croacia en el estadio Parken de Copenhague, al igual que en el último encuentro de la fase de grupos contra Eslovaquia..

Croacia también jugará con su segunda indumentaria, cuyo uniforme será negro completo, en lugar del habitual rojo y blanco, según la misma fuente, que reveló que los porteros vestirán de amarillo, en el caso del conjunto balcánico, y de naranja, en el español.

Para tratar de alcanzar los cuartos de final, el seleccionador español, Luis Enrique introduce cambios en el once respecto al visto ante Eslovaquia y forma con: Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Gayá; Busquets; Koke, Pedri; Ferran Torres, Pablo Sarabia y Morata.

Luis Enrique introduce dos cambios en el equipo titular de España, descartando la opción de repetir equipo por primera vez en su doble etapa como seleccionador, apostando por José Luis Gayá y Ferran Torres como novedades para medirse a Croacia en el Parken de Copenhague en pugna por una plaza en los cuartos del final de la Eurocopa 2020.

España mostrará dos caras nuevas de inicio ante Croacia con el debut en la competición de Gayá, en detrimento de Jordi Alba, y la presencia de Ferran Torres en el tridente ofensivo en lugar de Gerard Moreno.

El seleccionador mantiene en punta a Álvaro Morata que busca convertirse en el máximo goleador español en la historia de las Eurocopas.

Por su parte el once elegido por Zlatko Dalic sería el siguiente: Livakovic, Juranovic, Vida, Caleta-Car, Bradaric; Brozovic, Kovacic, Modric; Vlasic, Guardiol y Petkovic.

En la grada gana Croacia, que tendrá un mayor empuje de sus seguidores. La mayoría de los que acudan al Parken, que no venderá las 24.000 localidades aprobadas por UEFA para el duelo de octavos de final, son españoles que residen en Dinamarca. Desde España voló la minoría, en un desplazamiento largo y caro, a una ciudad con precios altos.

No ha ayudado en un momento en el que la selección española tiene menos tirón, como se pudo comprobar en los tres partidos de la fase de grupos que acogió Sevilla.

