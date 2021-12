Los peores presagios se cumplen: Rubio sufre una rotura del ligamento y se perderá toda la temporada

El base Ricky Rubio sufre una rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda y se perderá el resto de la temporada según informó este miércoles su equipo, los Cleveland Cavaliers. Rubio se lesionó en los minutos finales del partido que disputaron los Cavaliers contra los New Orleans Pelicans, cuando el base español estaba realizando uno de los mejores partidos de su carrera en la NBA.

Los Cavaliers señalaron en un comunicado que Rubio fue sometido hoy a una resonancia magnética en Clelveland que "reveló una rotura del ligamento anterior cruzado".

El equipo añadió que el jugador "se perderá el resto de la temporada 2021-22".

Es la segunda vez que Rubio sufre una rotura de los ligamentos de la rodilla izquierda. En marzo de 2012, cuando jugaba con los Minnesota Timberwolves en su primera temporada en la NBA, Rubio se rompió el mismo ligamento anterior cruzado.

Poco después de ser operado en Estados Unidos de la grave lesión, Rubio declaró que la clave para su recuperación sería "ser fuerte".

"Al principio siempre piensas qué es lo que puede suceder, sobre todo en los primeros días después de la operación cuando no puedes mover la rodilla. Te surge el interrogante y la duda si podrás volver a ser el mismo" declaró entonces.

Rubio volvió a las pistas en diciembre de ese mismo año, tras nueve meses de baja, totalmente recuperado.

Rubio se volvió a romper el ligamento cruzado este martes cuando a falta de 2 minutos para el final del partido contra los Pelicans, el base de El Masnou inició una entrada a canasta. Cuando estaba a punto de culminar su movimiento, resbaló y cayó al suelo.

Inmediatamente Rubio se sujetó con las manos la rodilla izquierda entre muestras de dolor. El jugador tuvo que ser evacuado de la pista por sus compañeros Isaac Okoro y Kevin Love.

Tras el partido Love, que también estaba con Rubio en los Timberwolves en 2012, declaró a EFE que estaba "totalmente abatido" por la lesión de su compañero y amigo.

"Veía su dolor cuando cayó. Tenemos tanta historia y en general me preocupa mucho el bienestar de Ricky. Rezaba para que estuviese bien. No sabemos cuál va a ser su inmediato futuro pero todo lo que podemos hacer es esperar y rezar para que esté bien", declaró a EFE

La NBA y el baloncesto español se vuelcan con Ricky Rubio tras su lesión

La NBA y el baloncesto español se volcaron en las últimas horas para apoyar a Ricky Rubio, que dijo adiós a la temporada tras romperse el martes el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

El base español estaba disfrutando de un gran momento con los Cleveland Cavaliers -una de los equipos revelación de este curso en la NBA- cuando sufrió la misma lesión que ya padeció en 2012 como novato en las filas de los Minnesota Timberwolves.

"Molta força, Ricky!!!", escribió Pau Gasol en Twitter para dar ánimo a quien fue su compañero en la selección española.

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, también quiso darle ánimos.

"Haberte visto superar con valentía y fuerza momentos mucho más difíciles me tranquiliza y me hace estar seguro de que volverás, como siempre has hecho, mejor de como estabas", escribió el técnico.

Otros compañeros de la selección española como Sergio Llull, Rudy Fernández o Willy Hernangómez también acudieron a las redes sociales para estar al lado del base.

"Qué mala suerte la de Ricky Rubio! Mucho ánimo crack, volverás más fuerte seguro", apuntó Nikola Mirotic.

Al margen del baloncesto español, numerosas voces de la NBA se unieron para desearle a Rubio una pronta recuperación y para compartir su desazón por lo sucedido.

"Estoy totalmente abatido", dijo a Efe Kevin Love, de los Cleveland Cavaliers, el martes tras la lesión del español.

Love, que ya había compartido vestuario con Rubio en los Wolves, fue de los primeros en asistir al base en la cancha y le ayudó a salir de la pista cuando vio que no podía caminar por el dolor.

"Te quiero, hermano. Esto es un pequeño revés antes de un gran retorno", dijo Karl-Anthony Towns, que también jugó con Rubio en los Wolves.

Además, Joe Ingles, excompañero de Rubio en los Utah Jazz, pidió oraciones para que vuelva cuanto antes a la competición. "Maldita sea. Ricky era el pegamento de los Cavs!", resumió el exentrenador George Karl.