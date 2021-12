Curry y LeBron hacen historia y Ricky Rubio se lesiona la rodilla izquierda

Stephen Curry se convirtió este martes en el primer jugador que anota 3.000 triples en la NBA y LeBron James superó los 36.000 puntos en su carrera en una jornada de la NBA marcada además por la preocupante lesión en la rodilla izquierda de Ricky Rubio, que abandonó la cancha sin poder caminar.

Al margen de lo puramente deportivo, la NBA vivió un nuevo día de competición muy afectado por las numerosas bajas por coronavirus que están sufriendo todos los equipos de la liga.

Los New Orleans Pelicans dieron la sorpresa al imponerse a los Cleveland Cavaliers, uno de los equipos revelación de la temporada.

Pero la peor noticia para los Cavaliers la dejó Rubio con una inquietante lesión a falta de 2.20 para el final del partido y de la que será evaluado el miércoles.

El base español, fundamental en el magnífico rendimiento de los Cavs, había tenido hasta entonces una gran noche ante los Pelicans y se quedó a una sola asistencia de lograr un triple-doble tras 37 minutos de juego (27 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias).

"Estoy totalmente abatido. Ricky estaba teniendo una temporada tan fantástica y espero que no sea tan serio como parece", dijo a Efe su compañero Kevin Love tras el encuentro.

El español Willy Hernangómez jugó 6 minutos para los Pelicans en los que consiguió 3 rebotes.

