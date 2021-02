La segunda edición historia del baloncesto sevillano, disponible

La editorial Sevillapress acaba de poner en las librerías la segunda edición de una historia del baloncesto sevillano que se publica por primera vez en un libro que lleva el nombre 75 aniversario del baloncesto sevillano, del Sevilla al Betis, escrito por Miguel Gallardo Rodriguez , José Antonio Ruiz, Leo Chaves González y Sara Gallardo Martín.

Se trata de una amplia historia del baloncesto de Sevilla, con más de 500 páginas y más de 300 fotografías, la mayoría de ellas inéditas y con una tirada limitada, por lo que los interesados además de en todas las librerías o en Amazon, pueden pueden reservar su ejemplar en 75aniversariobaloncestosevilla@gmail.com.

"Se trata de una historia del baloncesto sevillano, la que hemos vivido los autores, aunque lógicamente se podrían escribir muchas otras y cada baloncestista sevillano podría escribir su propia historia", comenta el editor y uno de los atores Miguel Gallardo, que añade: "Este libro es una deuda que teníamos un grupo de amigos del baloncesto con nuestra historia y con las nuevas generaciones del baloncesto sevillano, para que sepan de donde procede su deporte en nuestra ciudad y puedan comprender asi muchas cosas, resaltando el esfuerzo que hicieron muchas personas, incluso económico, para que el baloncesto haya llegado hasta su situación actual".

La portada del libro es una fotografía del 11 de diciembre de 1960, cuando los Harlem Globertrotters jugaron ante más de 20.000 espectadores un partido en el Stadium Heliópolis (hoy Benito Villamarín) frente a un equipo denominado el United States Stars que, en realidad, estaba conformado por militares de la base estadounidense de Rota (Cádiz) reunidos para la ocasión.

Este libro contiene la historia del baloncesto sevillano, desde sus comienzos hasta la actualidad, acompañada de un extenso álbum fotográfico. El verdadero impulsor del baloncesto en Sevilla fue el profesor de gimnasia del Instituto San Isidoro, el teniente de Infantería Plata, en las instalaciones de la calle Amor de Dios. Esta obra recuerda a los Maristas de la calle San Pablo con el club Ademar ,el Sevilla CF y el Betis, el Club Amigos del Baloncesto, Piscinas de Coria y Carmona en la provincia, Militar, Mercantil, Natación, Labradores y Náutico como clubes en la capital, el Medicina de baloncesto femenino, y así hasta llegar a Caja San Fernando, Cajasol y el Real Betis de la actualidad.

Para Antonio Ruiz, otro de los autores "el libro pretende recoger los acontecimientos que han hecho posible el desarrollo del baloncesto en Sevilla aportando hechos, fechas y nombres. Es imposible abarcarlo todo, pero aporta innumerables datos que pueden ayudar a hacernos una idea de lo que era y es el baloncesto sevillano: sus nombres, sus clubs, sus colegios, sus campos…".

Las anécdotas son de quienes las ha vivido y el libro se cuenta en tercera persona. "Alguien me cuenta que, en la fundación del Caja San Fernando, en el stage de pretemporada, a Mark Crow se le rompieron las zapatillas y se la tuvieron que comprar en Sevilla (no encontraban en Granada) y llevarlas en coche hasta Sierra Nevada. Estuvo dos días entrenado con unas más pequeñas que le hacían daño.

¿Y por qué una edición limitada? El libro no es la Historia del Baloncesto, sino "una historia del baloncesto sevillano". Cada jugador de baloncesto podría escribir su propia historia y seria distinta, "ni mejor ni peor, pero sí distinta", afirman los autores, que aseguran que "el libro está vivo y se debe seguir nutriendo de otras fuentes, informaciones, añadidos, explicaciones y fotos, que harán otro libro más adelante". No es el libro definitivo, la historia no se para, y la idea es que se siga ampliando.