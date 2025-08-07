Seis españolas aspiran al Balón de Oro

En el día de hoy France Football ha anunciado los nominados a ganar el Balón de Oro en 2025, tanto masculino, donde estarán Pedri, Lamine Yamal y Fabián como representantes españoles, como femenino, donde las jugadoras españolas llegaron a lo más alto los últimos tres años.

Las nominadas son Esther González, delantera granadina del Gotham FC estadounidense, las jugadoras del Barcelona Claudia Pina, Patri Guijarro, Alexia Putellas (ganadora en 2021 y 2022) y Aitana Bonmatí, actual portadora del premio, además de ganarlo también en 2023. La lista la completa la jugadora del Arsenal Mariona Caldentey, que consiguió ganar la Liga de Campeones.

Sus compañeras de equipo inglesas aparecen como la principal amenaza para nuestras jugadoras, ya que con la victoria de Inglaterra sobre España en la final de la Eurocopa son doble campeonas continentales. Este es el caso de Alessia Russo, con 25 goles en la temporada, Leah Williamson y Chloe Kelly.

La última ganadora del Balón de Oro que no era española fue Megan Rapinoe en 2019, desde entonces se los han repartido Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, veremos si se puede sumar el quinto balón de oro femenino para España o si por el contrario vuelve a ganar una extranjera seis años después.

Al trofeo Kopa, que viene ser el Balón de Oro de jugadores sub 21, está nominada la centrocampista del Barcelona Vicky López, que a sus 19 años recién cumplidos (26 de julio) ya se ha convertido en internacional absoluta y fue seleccionada por Montse Tomé para la Eurocopa jugada este verano en Suiza.