La sevillana Carolina Robles "no esperaba" ganar el bronce en el Europeo por equipos

La atleta andaluza Carolina Robles ha manifestado, tras lograr el bronce con su equipo, el Bilbao Atletismo Santutxu, en el Campeonato de Cross por clubes en Albufeira (Portugal), que es "un resultado muy positivo" porque tenían "muy complicado subir al podio".

En declaraciones a Efe, la actual campeona de España de cross dijo que era un resultado que soñaban pero que no esperaban: "Era posible, pero era muy complicado, por eso estoy muy contenta", dijo.

"Había rivales muy fuertes a nivel de equipo e individual. Ha sido una de las ediciones más duras", afirmó la atleta sevillana.

En relación a sus opciones de estar en París 2024 tras competir con anterioridad en Tokio 2020, Carolina Robles señaló que es un resultado que no le ayuda porque "el cross nada tiene que ver con los 3.000 obstáculos (su prueba en pista)". "Si corriera los 10.000 metros sí tendría la oportunidad de sumar puntos. No me vale para nada", reconoció.