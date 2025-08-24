El sevillano David Muñoz se sube al podio en la victoria de Máximo Quiles

Ganó Máximo Quiles, algo que se esperaba tras dominar durante todo el fin de semana. Sin embargo, el guion de la carrera fue muy distinto al previsto, con un final de infarto frente a Perrone, ya que el murciano sólo logró la victoria por 18 milésimas. Por su parte, David Muñoz subió al podio en Hungría por quinta vez consecutiva y ya suma ocho este año; únicamente lo supera su paisano José Antonio Rueda con nueve, aunque hoy terminó en quinta posición.

David Muñoz salió bien y se colocó cuarto. En las primeras curvas tuvo un toque con Ángel Piqueras que lo relegó a la quinta plaza, aunque en la segunda vuelta superó a Álvaro Carpe para recuperar la posición; y en el siguiente giro marcó un tiempo mejor que la pole del sábado. Mientras tanto, Rueda se mantuvo octava posición, en la misma plaza en la que salió. Como era previsible, Máximo Quiles conservó el liderato e intentó abrir hueco, pero un error permitió que Perrone lo superara momentáneamente, aunque el murciano recuperó la posición enseguida.

En la cuarta vuelta, David Muñoz adelantó primero a Piqueras y luego a Perrone para situarse segundo, justo a la estela de Quiles. Rueda, por su parte, pasó a Carpe para colocarse sexto, aunque sin ritmo suficiente para alcanzar al grupo cabecero, formado por cuatro pilotos. Perrone y Piqueras superaron después a Muñoz, mientras Quiles aumentaba la ventaja hasta medio segundo en la octava vuelta. En el ecuador de la carrera, Muñoz volvió a pasar a Perrone y marcó la vuelta rápida. Poco después, Quiles cometió un despiste que se fue por fuera, lo que permitió al sevillano ascender a la tercera plaza.

José Antonio Rueda fue incrementando su ritmo hasta engancharse al grupo delantero, colocándose a rebufo de Quiles y cerrando así el grupo cabecero. A cinco giros del final, Quiles atacó a Muñoz, lo que permitió a Perrone ganar aire y abrir tres décimas de ventaja. En la última vuelta, Muñoz se defendió de Piqueras, mientras la lucha por la victoria se decidió en la recta entre Quiles y Perrone, con un apretado cuerpo a cuerpo resuelto por apenas 18 milésimas a favor del murciano.

El palaciego Rueda sigue administrando el liderato

A pesar de la quinta posición, José Antonio Rueda sigue administrando su ventaja en el liderato, con 69 puntos sobre Ángel Piqueras (solo perdió dos este fin de semana). Por su parte, Máximo Quiles ha superado a David Muñoz en la general, relegando al piloto de Brenes al cuarto puesto, a 95 puntos del palaciego. La próxima semana habrá descanso, y la siguiente cita del Mundial de motociclismo será dentro de dos semanas en Barcelona.