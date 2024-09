Las sirenas de Sevilla, sincronía y talento que conquistan el bronce olímpico

Sevilla/Alisa Ozhogina (Moscú, 2000) y Marina García Polo (Dos Hermanas, 2004) ya son medallistas olímpicas. Lo lograron en París junto al equipo español de natación artística. El combinado español dirigido por la japonesa Mayuko Fujiki, entonces seleccionadora nacional española, hizo historia al subir al tercer cajón del podio.

“Me siento súper orgullosa. Recordé mucho a mi abuela, ella murió al final del 2013, pero creo que estaría muy orgullosa de mí. Por fin he conseguido uno de mis mayores sueños, sueño de todo deportista, una medalla olímpica, de enseñarla, compartirlo con ellos”, afirmaba Alisa. Su compañera Marina admitía que aún no se lo creía. “Creo que aún no soy consciente, no lo he asimilado todavía del todo. Estoy muy contenta y muy orgullosa de haber llegado hasta aquí y de haber demostrado todo lo que hemos hecho y trabajado este año”.

Alisa Ozhogina posa con la medalla de bronce en la villa olímpica / M.G.

Las sevillanas descubrieron la pasión por este deporte desde muy jóvenes. Alisa Ozhogina hizo tenis, tocó el violín, incluso fue al coro. “Probé muchas actividades, pero nada me llenaba del todo. Me encantaba el ballet, yo quería ser bailarina de ballet y mis padres me preguntaron si quería bailar en el agua. Buscamos clubes y cuando entré por la piscina, automáticamente hice amigas y me encantó el deporte”. En cambio, con Marina fue su hermana quien la inspiró a empezar en esta disciplina. “Yo empecé haciendo gimnasia rítmica y fue mi hermana la que comenzó primero en esto, yo fui después, me gustó y al final me quedé. Fue todo gracias a eso, a mi hermana”.

Ambas llegaron a París con ilusión y regresaron a casa consiguiendo uno de los mayores logros en el deporte siendo muy jóvenes, Alisa (23) y Marina (20). “Esto me da ganas de seguir, de ver que al final el trabajo tiene recompensa y con esas perspectivas lo que viene tiene buena pinta”, declaraba la nadadora de Dos Hermanas. Por su parte, Alisa reconoce que aún queda mucho por delante. “Si lo he conseguido siendo tan joven, siento que le puedo dar muchísimo más a este deporte, ojalá algún día me pueda convertir en uno de los iconos más importantes como lo son Gemma o Ona. Me esforzaré cada día por intentar conseguirlo”.

La selección española de natación artística posa con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París / M.G.

Las nadadoras del Club Natación Sincro Sevilla están muy orgullosas por todos los logros conseguidos hasta ahora, pero sienten que esta disciplina requiere de más visibilidad. “No necesita un cambio interno del deporte, sino de cómo lo ve la gente y la popularidad que tiene. Para todo el trabajo que tenemos, está muy poco reconocido.Creo que debería de impulsarse bastante más y apoyarse mucho más de lo que se apoya porque es un deporte muy bonito”, apuntaba Marina García. Del mismo modo, Alisa Ozhogina reflexiona sobre el sacrificio que supone este deporte y los vínculos que se crean con el equipo, como una familia. “Ojalá vayamos dando pequeños pasitos. Muchas veces pasa que si no tenemos una liga, pues no somos nadie. Pero ojalá que eso algún día cambie porque realmente es un deporte que lo requiere, que merece mucho la pena y que hay que avanzar por él”.

El equipo español, durante uno de los ejercicios en París. / M.G.

Aunque ahora las sevillanas se encuentran disfrutando de unas merecidas vacaciones, ya tienen la vista puesta en el futuro, respecto a lo deportivo, el Mundial en 2025 en Singapur y también en el ámbito académico, ya que siguen con sus carreras universitarias. Comunicación, en el caso de Alisa Ozhogina, y el grado de Farmacia que continúa cursando Marina García.