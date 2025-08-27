Sorteo de la Champions League 25-26: fecha, bombos y dónde verlo en directo

La UEFA Champions League vuelve a escena y este jueves 28 de agosto a las 18:00 (hora española) se celebrará en el Grimaldi Forum de Mónaco el esperado sorteo de la fase de liguilla. En él estarán los grandes favoritos del continente, entre ellos los representantes españoles: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal.

La temporada 2025/26 marcará la 71ª edición de la máxima competición europea de clubes y la 34ª bajo la denominación de Champions League. El torneo arrancará con la fase de liga el 16 de septiembre de 2025 y culminará con la gran final en Budapest (Hungría) el 30 de mayo de 2026.

Bombos del sorteo

En esta edición participarán 36 equipos, que quedarán repartidos en cuatro bombos. Cada club se medirá a dos rivales de cada nivel:

Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund, Barcelona.

Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht.

Bombo 3: Tottenham, PSV, Ajax, Nápoles, Sporting, Olympiacos, Slavia de Praga, Bodø/Glimt, Marsella.

Bombo 4: Mónaco, Ferencvaros, Galatasaray, Union SG, Athletic Club, Kairat Almaty, Pafos FC, Newcastle.

Al término de esta fase, los ocho primeros se clasificarán directamente para octavos. Los situados entre el 9º y el 24º puesto disputarán un playoff para acceder a la ronda de eliminatorias. Finalmente, los que finalicen entre el 25º y el 36º quedarán eliminados.

Una de las novedades es que los cuatro mejores de la liguilla obtendrán la ventaja de disputar el partido de vuelta en casa tanto en cuartos como en semifinales. Sin embargo, este privilegio puede “heredarse”: si un equipo elimina a uno de estos cuatro, adquirirá ese beneficio.

Fechas clave de la Champions League 2025/26

Fase de liga: del 16 de septiembre de 2025 al 28 de enero de 2026.

del al . Jornada 1: 16–18 de septiembre

Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre

Jornada 3: 21/22 de octubre

Jornada 4: 4/5 de noviembre

Jornada 5: 25/26 de noviembre

Jornada 6: 9/10 de diciembre

Jornada 7: 20/21 de enero

Jornada 8: 28 de enero

Playoffs: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026.

Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026.

Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026.

Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026.

Final: 30 de mayo de 2026 en Budapest.

Dónde ver el sorteo

El sorteo se podrá seguir en directo este jueves 28 de agosto a las 18:00 a través de Movistar Liga de Campeones (Movistar+), con señal también disponible en los canales oficiales de la UEFA.