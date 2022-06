El techo de cristal de las deportistas de élite

Según una encuesta, la mayoría de españoles considera que la situación de la mujer en los deportes de élite ha mejorado, aunque más del 80% considera que las mujeres están más discriminadas que los hombres.

Esta encuesta, realizada a más de 1.000 personas de diferentes comunidades autónomas de España, determina que casi un 90% confía en que la situación de discriminación a mujeres en los deportes mejore en los próximos 5 años.

El Ministerio de Cultura y Deporte, ya está ,manos a la obra para mejorar la situación. Este año lanzó "Iguales en el deporte" para reconocer, impulsar la igualdad y visibilizar, el lugar que tienen las mujeres, el colectivo LGTBI y deportistas con discapacidad en el deporte.

Brecha salarial de género

En cuestión de la brecha salarial que sufren las deportistas frente a los hombres que practicaban el mismo deporte, la encuesta determinó que el 81% de la población considera que no es justo. Según la revista Forbes, la diferencia entre el deportista mejor pagado (Roger Federer) y la deportista mejor pagada (Naomi Osaka) es de 68,9 millones de dólares. Es más la suma de los salarios de las 10 deportistas mejor pagadas representa el 16% de la totalidad de la suma de los ingresos de los hombre, según Forbes.

Sexualización en los deportes

Otros de los puntos fuertes de esta encuesta fue que no sólo existe la diferencia monetaria, sino que las mujeres se enfrentan a más juicios de valor que los hombres, con normas desfasadas y machistas que las sexualiza. En datos, el 77% de las respuestas coinciden que las mujeres que practican deporte de manera profesional se enfrenta a más juicios de valor por parte de la sociedad que los hombre. El 76% coincide que la exigencia por parte de algunos deportes de que las mujeres lleven falda, las sexualiza. Muchas deportistas llevan denunciando esta situación con campañas con lemas como "Ya Toca acabar con los tópicos. Ningún deporte es de hombres", además de un spot en el que las deportistas relatan el machismo que sufren.

Más visibilidad para el deporte femenino

La encuesta también revela que solución creen los españoles que es la más adecuada para acabar con la discriminación. Casi el 80% de los encuestados considera que es insuficiente la visibilidad que se les dan en los medios de comunicación, por lo que sería necesario impulsarla para que así tuviera más seguidores. Así la población podría poner cara y nombre a las deportistas de élite más importantes de mundo. El 50% de los encuestados aseguraba saber quién era Alexia Putellas, delantera y centrocampista en el Fútbol Club Barcelona de la Primera División de España. En 2021 ganó el Balón de Oro a la mejor jugadora del mundo, y este año con el Premio The Best FIFA 2021. Otro caso es el de la gimnasta artística Simone Biles, con 19 títulos de campeona mundial y 25 medallas ganadas en campeonatos mundiales, de la que el 53% de los encuestados asegura que no la conocen.