Dos detenidos por la reyerta en el bar de copas de Montequinto

La Policía Nacional ha detenido a dos personas por su presunta participación en la reyerta ocurrida la noche del 30 de noviembre en un bar de copas de Montequinto, el Bravissimo by Hispano, en la que se arrojaron vasos, sillas y cachimbas y en la que hubo varios heridos por cortes con cristales. Según ha informado este lunes la Policía, en la pelea se vieron implicados dos grupos de personas bien diferenciados.

Todo se originó por una discusión entre un miembro de cada grupo en torno a una botella de champán. Esto hizo que se dieran primero unos empujones, y que el asunto derivara en una pelea multitudinaria al estilo de las de los salones del Oeste. Volaron sillas, vasos, baquetas y cachimbas, y se emplearon las varillas metálicas de las cachimbas a modo de estiletes o navajas. También se apuñalaron con los cristales rotos.

La investigación la ha llevado la comisaría de la Policía Nacional en Dos Hermanas, municipio al que pertenece el barrio de Montequinto. Comenzó tan pronto como la Policía tuvo conocimiento de los hechos, entre un grupo de amigos que se encontraba festejando la Navidad en el bar desde el mediodía, y otro formado por tres hermanos y un amigo.

Los agentes constataron que se produjo una discusión entre un miembro de cada grupo por una botella de champán que portaba uno de ellos. Este primer roce fue subiendo de tono y pasó a unos empujones, después se fueron uniendo más personas y al final se convirtió en una reyerta masiva en la que participaron en torno a una decena de personas.

El resto de clientes que estaban en el bar intentaron huir, pero no todos lo consiguieron. Algunos tuvieron que refugiarse tras la barra, otros en la cabina del DJ y otros más en el almacén. El personal de seguridad del local, desbordado, no consiguió controlar a los participantes de la riña, llegando a temer incluso por su integridad dada la agresividad y violencia empleadas.

La Policía contabiliza cuatro heridos en la reyerta, si bien en un primer momento se informó que había ocho. Todos tienen cortes en los brazos, la cara, la espalda y la cabeza y dos de ellos precisaron ingreso hospitalario y cirugía.

Tras un intenso trabajo de investigación y toma de declaración a los testigos, los agentes identificaron a todos los participantes en la riña. En total fueron nueve los implicados. La Policía acusa a dos de ellos como presuntos autores de las lesiones de más gravedad.

Son estos dos los que han sido detenidos. Son dos personas cuya identidad responde a las iniciales D. R. C. y F. C. C., de 41 y 24 años. Ambos pasaron a disposición judicial y han quedado en libertad con cargos.