El alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez: "Juanma Moreno no ha dado ninguna respuesta a las demandas de la ciudad"

Dos Hermanas sigue un crecimiento progresivo que espera alcanzar los 200.000 habitantes en el horizonte de una década, hacia 2030-32. A día de hoy, la ciudad está cerca de los 145.000 vecinos. “Es la única ciudad de interior andaluza que está creciendo en los últimos años y, además, lo está haciendo de una manera ordenada y sostenible. Es la novena en cuanto a población y ha superado a capitales de provincia como Cádiz, Jaén y estamos a punto de superar a Huelva”, afirmó el alcalde, Francisco Rodríguez.

Una ciudad que espera dar el gran salto poblacional entre 2030 y 2032 para alcanzar los 200.000 habitantes “con esta proyección de crecimiento superaría también a Almería y estaríamos entre las cuatro o cinco ciudades más pobladas de Andalucía”, explicó el alcalde nazareno. En esta dinámica de progresivo aumento de habitantes, desde el Ayuntamiento se ha solicitado desde hace años al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, la puesta en marcha de una serie de infraestructuras y servicios que necesita una ciudad con estas características. “El 4 de julio de 2024 me reuní con Moreno Bonilla y le presenté un documento con todas la demandas de la ciudad y aún no he recibido ninguna respuesta”, lamentó.

“Son unos proyectos que, por diversas causas, están paralizados y que deben preocupar también a la Junta porque dependen, en gran parte, del gobierno autonómico”, afirmó.

Una de las cuestiones que más preocupan a Francisco Rodríguez, y a muchos nazarenos, es la paralización de las obras del instituto. Rodríguez recordó que en 2021 se colocó dentro del casco urbano de la ciudad la primera piedra de un edificio que estaría destinado a un centro de enseñanza de secundaria. Las obras se paralizaron en septiembre de 2022 y siguen así en la Avenida Ingeniero José Luis Prats, donde aún está el esqueleto del edificio.

Obras del instituto de secundaria / Juan Carlos Muñoz

“Aquí hay dos grandes núcleos de población histórico: el casco urbano y el distrito de Quinto. Estamos empezando a desarrollar una zona nueva que es Entrenúcleos y estos barrios necesitan infraestructuras”.

Lo mismo ocurrió con el convenio de colaboración firmado por el Ayuntamiento de Dos Hermanas y la Junta de Andalucía para la ejecución de un Centro de Educación de Infantil y Primaria donde se contemplaba que el municipio realizaba y ejecutaba la parte del colegio destinado a centro de infantil. “En 2024, el Ayuntamiento finalizó el centro infantil y aunque iba a tener tres líneas, el curso 2024-2025 comienza con solo una línea, entre otras cuestiones, porque aún no se ha ejecutado el centro de Primaria que la Junta debería haber realizado por ese convenio”, argumentó el alcalde de Dos Hermanas. Al no tener el colegio de Primaria listo, se ha preferido tener en Infantil solo una línea para no colapsar el colegio de Primaria donde tengan que escolarizarse esos alumnos cuando llegue el momento por si no está el colegio construido.

Francisco Rodríguez en el despacho de alcaldía del Ayuntamiento de Dos Hermanas / Juan Carlos Muñoz

Una de las características de Entrenúcleos es que la mayoría de las personas que están empezando a vivir allí son jóvenes, “por lo que la presión poblacional va a ir en aumento”, advirtió. No es el único edificio educativo pendiente de la intervención de la Junta. En la década de los 80 del siglo pasado, la ciudad contaba con un conservatorio elemental de música que no sólo tenía alumnos nazarenos, sino también llegaban de Utrera o de Los Palacios. “En 2023 nos dirigimos a la Consejería de Educación parar plantearle esta petición y ellos nos pidieron suelo. En marzo de ese mismo año el Ayuntamiento aprobó la cesión de un solar de 400 metros para edificarlo sin límites de altura y nunca más tuvimos noticia”. Aún siguen esperando el centro de Formación Profesional previsto en la antigua fábrica de Ybarra. “Son unas instalaciones que tienen unas dimensiones bastante generosas. El famoso incendio de 2016 destruyó donde estaban los depósitos de aceite, pero la parte de oficinas y laboratorios quedó intacta”, recordó. El edificio es municipal tras una permuta de terrenos que realizó el municipio para que la fábrica continuara en Dos Hermanas. “Nosotros cedíamos esta superficie para el centro de Formación Profesional, pero también quedó en el olvido de la Junta”.

Pero si hay una idea insistente durante la conversación con el alcalde de Dos Hermanas es la Gran Sevilla. Francisco Rodríguez insiste en el convencimiento de que los municipios de la corona sevillana “debemos impulsar políticas metropolitanas. Le trasladé al alcalde de Sevilla la necesidad de seguir profundizando en políticas metropolitanas y que deberíamos tomar como una prioridad el tema de la movilidad”.

El alcalde nazareno tiene claro que para conseguirlo ya tienen parte del camino hecho. “Hay una gran experiencia en Sevilla que es la gestión del agua. Creo que somos la envidia de este país en este sentido por el modelo que adoptamos hace muchos años. Emasesa era una empresa municipal que desde ya hace más de una década es metropolitana. Los ayuntamientos somos socios accionistas con unos porcentajes que atienden al peso poblacional, en gran medida, y de las infraestructuras con la que cuenta cada municipio. Hay dos grandes porcentajes que somos la capital y nosotros, pero también están otros municipios muy importantes dentro de la Gran Sevilla como son Alcalá de Guadaíra, La Rinconada, Camas, Coria del Río, San Juan de Aznalfarache o Mairena del Alcor, entre otros. Esta empresa es un modelo de gestión y de funcionamiento del que deberíamos de tomar nota para llevarlo a la demanda real que los ciudadanos y ciudadanas nos piden a a los ayuntamientos seamos del color político que seamos y estemos en el lugar cardinal que estemos”.

Para Rodríguez, la GranSevilla “es fundamental para solucionar los problemas de movilidad. Si la capital solo soluciona los problemas internos de movilidad en su en su término sin atender el flujo de que tiene en el entorno ese gran esfuerzo mucho me temo que no va a dar solución a la presión en movilidad que los municipios que abrigamos Sevilla vamos a someter a la capital”.