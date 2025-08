Vivir en Entrenúcleos: un paraíso entre grúas

Vivir en Entrenúcleos es hacerlo en una especie de paraíso. Raro es el vecino que no esté encantado con el lugar que ha elegido para residir. Es un barrio nuevo, con instalaciones modernas, con una población bastante joven, con niños pequeños que empiezan a corretear por sus calles, con grandes urbanizaciones con piscinas y una zona comercial que más pronto que tarde será una realidad. Se estima que ya residen en este lugar de Dos Hermanas, actualmente el barrio de mayor expansión de la provincia de Sevilla, unas diez mil personas.

Claro que no es oro todo lo que reluce, sigue habiendo mucho edificio en construcción, con las consiguientes molestias, hay poca sombra, poca cobertura de datos y telefonía móvil, siguen faltando edificios públicos y los precios ya no son tan asequibles. Por no hablar de algunas de las promociones de viviendas que han terminado ofreciendo unas calidades sensiblemente inferiores a las prometidas.

Adolescentes jugando en un parque infantil de Entrenúcleos. / José Ángel García

Pero las ventajas son más que los inconvenientes. Víctor González y Laura Martínez son una pareja de jóvenes que acaba de comprar un piso en Entrenúcleos, en el que esperan instalarse como muy tarde en enero de 2026. Apostaron por esta zona porque "es nueva, en expansión y muy actual". "El problema que hay en Sevilla con los pisos es que son muy caros. Y lo que ofrece Entrenúcleos no es tan caro. Está muy cerca de la capital y a unos precios razonables", apunta la joven. Eso sí, las viviendas son mucho más caras que hace unos años, cuando se podían comprar por unos 120.000 euros. Ahora es difícil encontar algo aquí por menos de 270.000.

Ahora mismo, estos jóvenes residen en Bellavista. Tras unos años ahorrando hasta reunir la cantidad necesaria, han elegido una zona al sur de Entrenúcleos, alejada de lo que parece ser que será un lugar de bullicio, con el futuro centro comercial Entrenasa y un rascacielos como sitios de gran aglomeración de personas. "Nos da más tranquilidad y calidad de vida tener la dehesa enfrente, junto con la ciudad deportiva del Betis. Creemos que para los jóvenes es el barrio del futuro".

Las grúas presiden el horizonte en este barrio de Dos Hermanas. / José Ángel García

Falta todavía infraestructura pública. Hay un colegio público con dos líneas que echó a andar el curso pasado, pero no hay centro de salud. El transporte público lleva hasta Montequinto, donde enlaza con el Metro, o hasta Dos Hermanas. Pero arranca a las siete de la mañana. "En muchos trabajos empezamos a esa hora, con lo cual no puedo utilizar el transporte público porque llegaría tarde. Quizás deberían empezar a pasar los autobuses a las seis. Ahora mismo me veo obligada a coger el coche", indica Laura.

María Rodríguez es una madre joven de dos niños, un varón de tres años y una bebé recién nacida. El mayor empieza el cole en poco más de un mes. Viene de Triana y lleva dos años viviendo en Entrenúcleos. "Acostumbrada a los bares y a las tiendas de Triana, esto es un cambio muy importante. Pero los niños nos cambian la vida y esto para ellos está genial. La vida te pide otra cosa, y aquí la tenemos".

Actividad en uno de los bares de Entrenúcleos. / José Ángel García

Si algún lector quiere comprarse una vivienda en Entrenúcleos, estaríabien que echara un vistazo al perfil de Instagram de Manuel Gutiérrez (@manugmv). Tiene una serie de vídeos en los que explica cómo es la vida y algunas cosas que cualquier persona debería saber antes de instalarse en este barrio. En uno de ellos, por ejemplo, recuerda la mala conexión de internet en algunos puntos, la falta de sombra, las dificultades de acceso en algunas calles por las obras y el continuo polvo que se acumula en las casas precisamente por la coincidencia de numerosas promociones de viviendas en construcción. "Prepárate para limpiar", dice en el vídeo.

Este influencer de Entrenúcleos tiene ya más de 15.000 seguidores en Instagram. "La idea de hacer vídeos sobre Entrenúcleos surgió de manera natural. Yo quería documentar cómo es el proceso de comprar una vivienda nueva para un joven, lo que era venirse a un barrio nuevo. Vi que la zona de Entrenúcleos le interesaba a todo el mundo y poco a poco fui respondiendo a comentarios y empecé a hacer vídeos de la zona. Cada vez que lanzo uno, siento que la gente los ve y me propone nuevas ideas", explica, junto a la rotonda del Pensador, uno de los iconos del barrio.

La rotonda del Pensador, un icono de Entrenúcleos. / José Ángel García

Cuenta que los de fuera lo ven "todo muy negativo" y los de dentro "muy positivo". "Yo intento siempre mantener un equilibrio. La realidad es que es un buen barrio, en expansión, pero también está lleno de obras y de ruido. Intento ser crítico porque todavía aquí faltan cosas. Parte de las viviendas están rodeadas de grúas. Hay polvo, ruidos, problemas para acceder a algunas calles. Faltan muchos suministros. Creo que falta más conexión con Sevilla. Se estima que aquí vivirán entre 45.000 y 60.000 personas, es decir, será un núcleo poblacional bastante grande y hacen falta infraestructuras. A día de hoy puede haber ya 10.000 vecinos y los centros de salud más cercanos son los de Dos Hermanas y Olivar de Quintos".

Manuel compró un piso en 2021, justo después de la pandemia del covid-19, con precios mucho más bajos que ahora. "Antes del covid estaban en 98.000 euros más IVA. Y había pisos de alquiler con opción a compra, pero claro, esto estaba desierto y mucha gente no se vino pensando que no se iba a ampliar. Desde entonces hasta ahora se han levantado más de 20 edificios". Explicar el instgrammer que nota mucho odio en las redes sociales, gente que le dice que preferiría irse a un pueblo antes que establecerse en un lugar en el que hay que coger el coche hasta para comprar el pan. "Luego te das cuenta de que es falso, hay ya bastantes sitios para comprar el pan dando un simple paseo".

Por las grandes avenidas se ven jóvenes haciendo deporte, algún niño correteando y personas paseando al perro. Una de ellas es Elena Melero, una mujer mayor que parece desentonar en un barrio con una edad media tan baja. "Llevo tres años viviendo aquí. Decidí venirme porque mi marido murió y yo estaba muy mal. Mi hijo compró un piso aquí y voy mejor. Hay piscina, hay sitio para que los niños jueguen al fútbol. No le veo ningún inconveniente. Me llevo bien con todo el mundo", relata. Chari, una amiga suya con la que se encuentra en la avenida de Felipe González, lo corrobora: "Aquí se vive muy bien. Se respira aire puro", indica, aunque apunta que ella no es vecina. "Quien vive aquí es mi hijo", y se excusa para ir a cuidar de su marido, a quien le dio un ictus.

A unos metros del lugar del encuentro está la tienda de alimentación de Lourdes Aliau. "Llevo un año abierto, tenemos una buena clientela, gente muy joven. Lo que más me compran es bebidas energéticas, bocadillos...". "¡Grefusa!", salta el trabajador de la marca de snacks y frutos secos mientras repone un estante. "Más que nada, lo que viene es juventud", añade la tendera, que se queda atendiendo ahora a un trabajador de una empresa de congelados que le sirve productos.

Una joven pasea a su perro en Entrenúcleos. / José Ángel García

Manuel Ángel Vázquez es el propietario de Dary-al Café, una cafetería situada en la esquina de la avenida de Felipe González y la calle Carlos Benítez Saurel. Es uno de los primeros comerciantes que se instaló en el barrio. Cuando empezó, hace once años, vivían 150 personas. "Arriesgué hasta el último céntimo de mi casa, pero la expansión en Entrenúcleos es espectacular y la verdad es que nos va muy bien. Entrenúcleos va viendo en popa a toda vela, no sé cuántas hectáreas urbanizadas hay". El hostelero explica que ahora mismo su fuerte es el desayuno, pues el 70% de su clientela siguen siendo obreros de la construcción que están trabajando en la zona.

Pero si hay una historia interesante en Entrenúcleos es la de Julio Ortega Mateo, que abrió hace menos de un mes la Taberna del 7, en la avenida Manuel Clavero Arévalo. Regentó, junto con su hermano y durante 39 años, la Antigua Bodeguita del Salvador, uno de los clásicos negocios de la plaza del mismo nombre en el centro de Sevilla. "Había meses que tirábamos 500 barriles de cerveza". Los hermanos acaban de vender el negocio y Julio ha abierto uno nuevo en Entrenúcleos, alejado de turistas y del bullicio del casco histórico hispalense. "Es un cambio brutal, pero yo no puedo estar parado".

Se muestra muy crítico con el Ayuntamiento de Sevilla. "Está poniendo muchas pegas con los veladores y ya no se podía trabajar ni mantener la plantilla que había. De ahí el traspaso. Aquello funcionaba bien hasta que llega un momento en que los impuestos te comen y hay que trabajar sólo para el Gobierno y para el Ayuntamiento, todo son restricciones. Aquí, sin embargo, el Ayuntamiento de Dos Hermanas, deja trabajar". Se queja del control excesivo de los veladores y de la obligación de que la clientela estuviera coloca en sus mesas, porque al público de Sevilla le gusta beber de pie. "El alcalde, José Luis Sanz, llegó diciendo que iba a sacar los tanques a la calle, pero la realidad es que no nos ha dejado trabajar. Como tampoco lo hizo el PSOE cuando gobernaba".

La avenida Manuel Clavero Arévalo, una de las vías principales de Entrenúcleos. / José Ángel García

En Entrenúcleos, sin embargo, este tabernero que fue ciclista amateur y corrió con Peio Ruiz Cavestany ha encontrado un barrio de gente joven. Está en los bajos de un bloque construido en 2018, "donde la gente ya está un poco más asentada y no tiene tanta presión con la hipoteca". "Dos Hermanas no tiene nada que ver con Sevilla, y lo digo yo, que soy sevillano de la Macarena. Dos Hermanas está limpia, organizada, hay gente trabajando, mucho crecimiento. Y Sevilla está muy abandonada. Hay mucha basura, sólo hay que fijarse en cómo está el Parque de María Luisa. Aquí, sin embargo, todo está preparado. Hay aparcamientos, avenidas, jardinería, árboles nuevos".

Otros se han topado con una cara distinta de Entrenúcleos. Decenas de jóvenes que compraron pisos en el barrio tuvieron un problema con los suministros de luz y han estado meses viviendo con luz de obra, un problema que no ha solucionado en todos los casos y que llevó a los afectados a salir a la calle a protestar. Y también hay vecinos y comerciantes que han sufrido ya robos y se quejan de la inseguridad en la zona. Problemas de un barrio muy poblado de una gran ciudad.