Aceites, huevos y frutas frescas, el terror de la cesta de la compra

Pongamos que usted hoy este fin de semana va a la playa y decide hacerse una tortilla de patatas y llevar sandía o melón. Es algo sencillo, sí, pero cada vez menos barato.

En efecto, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, a fecha de junio el aceite le habrá costado un 37,8% más caro que hace un año, la fruta fresca un 25,2% y los huevos un 21,9% más. Son los tres alimentos que más han subido su precio en el último año en Andalucía y en los tres casos el incremento es superior al nacional.

A ello se le añade que un acto tan sencillo como poner la vitrocerámica supone pagar un 31,3% más que hace 12 meses (es lo que sube la luz), aunque, sin que sirva de consuelo, en este caso la subida en Andalucía es algo menos acusada que en resto de España.

Si en vez de hacer una tortilla de patatas decide hacer cualquier otra cosa no tenga esperanzas. Será, seguro, más caro que antes. ¿Cereales? Un 18,4% más; ¿carne de pollo? Un 14,1% más. ¿Carne de ternera? Un 13,1% mas. ¿De cerdo? Sube un 8,6%; ¿pescado? Un 10,7% más. ¿Que decide pasarse a las legumbres? Un 14,1% más. ¿Que quiere comer solo a base de pan? Sale un 13,9% más caro... Y después está la leche, un 20,4% más, y los yogures, un 12,4% más, y el café, un 11,4% más. Si le sirve, puede alimentarse únicamente de frutos secos, que solo se han incrementado un 4%, pero no recomendamos que use solo el azúcar para este fin, aunque se haya elevado sólo un 7,6%.

Los productos no alimentarios (salvo luz y carburantes) suben a tasas inferiores a un dígito por lo general. Los que más, los muebles y el revestimiento del suelo, un 9,1% más caros y los artículos no duraderos para el hogar, también un 9,1%. Le siguen restaurantes y hoteles, un 7,7% más.

Su tabla de salvación puede ser el textil, que sube, sí, pero de manera contenida en comparación con otros productos. Y si tiene niños aproveche: las prendas de vestir para bebés e infantes están un 1,5% más baratas. Solo los complementos y la costurería (-0,4%) y las comunicaciones (-0,3%) cuestan menos que hace un año. Todo lo demás sube. Y lo que queda.